Şempanzelere yasal tanıma talebi

ABD’de hayvan hakları eylemcileri, New York’taki bir mahkemede açtıkları davada, bir şempanzeye ‘bedensel özgürlük’ hakkını da içerecek şekilde yasal statü verilmesini talep etti.

Nonhuman Rights Project adlı grup Tommy adlı bir şempanzeye yasal statü verilmesini ve böylece ‘bedensel özgürlük’ hakkını elde etmesini talep etti.

Grup, bu hafta New York’ta üç şempanze adına daha dava açmayı planlıyor.

Dört şempanzenin esaretine son verilmesi ve primat sığınağına gönderilmeleri talep ediliyor.

Grup Tommy adına davayı Pazartesi günü açtı.

'Otonom şempanzeler'

Grubun kurucusu Steve Wise AP haber ajansına yaptığı açıklamada, şempanzelerin 'otonom', yani kendi kendilerine karar verebilen, kendinin farkında olan ve hayatlarını nasıl yaşayacaklarını belirleme yeteneği bulunan canlılar olduklarını iddia ettiklerini söyledi.

Davaya bilim insanlarının kanıtları da sunulacak.

Wise, şempanzelerin 'otonom' canlılar olduklarını kanıtladıklarından bunun onlara yasal birey statüsü verilmesi için yeterli olacağını söyledi.

Tommy, New York'taki Gloversville özel mülke ait bir büyük karavanın içindeki bir kafeste tutuluyor.

Tommy’nin bulunduğu yerin sahibi Patrick Lavery ise şempanzenin ferah bir alanda yaşadığını ve birçok ‘oyuncağının’ bulunduğunu söyledi.

Lavery ayrıca Tommy’yi kötü muamele gördüğü bir önceki yerden kurtardığını ancak oda olmaması nedeniyle bir sığınağa veremediğini söyledi.

'Otonom' olduğunu belirttikleri hayvanların yasal birey statüsüne ulaşması için faaliyet gösteren grup üyelerinin; goriller, orangutanlar, balinalar, yunuslar ve filler için de benzer davalar açabileceği belirtiliyor.