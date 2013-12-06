Rusya ve Ukrayna arasında 'stratejik ortaklık' arayışı

Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin "stratejik ortaklık anlaşması" konusunda beklenmedik bir görüşme yaptı.

Çin'e ziyarette bulunan Yanukoviç, Malta ziyaretini iptal ederek görüşme için Rusya'nın güney kenti Soçi'ye uçtu.

Yanukoviç'in geçen ay Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını rafa kaldırması, başkent Kiev'de öfkeli gösterilere neden olmuştu.

Devlet başkanlığı basın bürosu, Yanukoviç'in Soçi'de Rusya ile "geleceğe yönelik bir stratejik ortaklık anlaşması için hazırlık" görüşmeleri yaptığını açıkladı.

Görüşmelerde çeşitli ekonomik sorunlar üzerinde durulduğu kaydedildi.

Kiev'de Yanukoviç karşıtı binlerce göstericinin sert hava koşullarına rağmen Bağımsızlık Meydanı'ndaki hükümet konağının önünde gösterilere devam ettiği belirtiliyor.

Göstericiler Yanukoviç'in AB görüşmelerinde son dakikada 'U dönüşü' yaparak yıllardır hazırlığı yapılan ortaklık anlaşmasını imzalamamasını protesto ediyor.

Putin, Rusya'nın Kazakistan ve Beyaz Rusya ile oluşturduğu gümrük birliğine Ukrayna'nın da katılmasını istiyordu.

Son aylarda Rusya, gümrüklerde gecikme yaratma ve Ukrayna şekerlerine ithal yasağı getirerme yoluyla ekonomik baskı uyguluyordu.