Yazarlardan 'kitlesel gözetleme' tepkisi

Dünyanın önde gelen 500’den fazla yazarı, altına imza attıkları manifestoyla dijital alandaki kitlesel gözetlemeye tepki gösterdi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla hazırlanan manifesto bugün dünyanın farklı ülkelerindeki farklı gazetelerde yayınlandı.

Manifesto İngiltere’de Guardian’da yayınlandı.

500’den fazla imzacı arasında Türkiye’den Orhan Pamuk, Yaşar Kemal, Buket Uzuner ve Murathan Mungan bulunuyor.

81 ülkeden metne imza koyan diğer isimlerden bazıları şöyle Günter Grass (Almanya), Arundhati Roy (Hindistan), Amos Oz (İsrail), Tarık Ali (İngiltere), Ian McEwan (İngiltere), Louis de Bernieres (İngiltere), Hanif Kureishi (ABD, Pakistan), Paul Auster (ABD).

İstihbarat servislerinin milyonlarca insanın dijital iletişimini gözetlemesinin dünyada yaşayan herkesi potansiyel şüpheli durumuna düşürdüğü ve demokrasinin altını oyduğu belirtiliyor.

Metinde 'gözetleme hırsızlıktır' ifadesine yer veriliyor.

Yazarlar, bu alandaki hakların korunması amacıyla Birleşmiş Milletler’e Uluslararası Dijital Haklar Beyannamesi oluşturma çağrısı yapıyor.

Şirketlerin tepkisi

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve Kongresi'ne mektup yazarak izleme faaliyetlerinde geniş çaplı değişiklik yapılmasını talep etmişti.

AOL, Apple, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter ve Yahoo şirketleri "Devlet İzlemesinde Reform Yapın" adlı bir grup oluşturmuştu.

Ortak mektupta, mevcut izleme faaliyetinin halkın "özgürlüğüne zarar verdiğine" vurgu yapılıyor.

Şirketlerin bu hareketi, izleme programlarının ne kadar kapsamlı olduğuna dair sızıntılara bir tepki niteliği taşıyor.