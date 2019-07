Peter Sellers'ın kayıp filmleri gün ışığına çıkarılıyor

Pembe Panter filmlerinin unutulmaz oyuncusu Peter Sellers'ın başrolde olduğu ve şimdiye dek kayıp olan iki kısa film 50 yılı aşkın bir süre ardından ilk kez gösterime girecek.

Sellers, 1957 yılında sinemada isim yapabilmek için, Dearth of a Salesman ve Insomnia is Good For You adlı kısa komedi filmlerinde rol almıştı.

30'ar dakikalık iki film ilk kez 1996 yılında film şirketinin kapısının önündeki çöp konteynerinde bulunup kurtarılmış ama daha sonra filmlerin varlığı yeniden unutulmuştu.

Bulunan Sellers filmleri Mayıs başındaki Southend Film Festivali'nde gösterilecek.

Söz konusu filmlerin çekildiği dönemde, Peter Sellers BBC'deki The Goon Show programı sayesinde, radyoda tanınan isimlerden biriydi ama henüz beyaz perdede ünlenmemişti.

Daha sonraki yıllarda The Naked Truth (Çıplak Gerçek), The Pink Panther (Pembe Panter) ve Dr. Strangelove, How I Learned to Stop Worrying ve Love the Bomb (Dr. Garipaşk: Nasıl Kaygılanmayı Bırakıp Bombayı Sevmeyi Öğrendim) gibi filmlerle, sinemada büyük isim yaptı.

Yeniden bulunan filmler, hükümetin yaptırdığı enformasyon filmlerinin parodisi niteliğinde.

Southend Film Festivali'ni örgütleyen The White Bus'tan Paul Cotgrove, bulunan filmlerde Peter Sellers'ın farklı rolleri canlandırdığını ve dikkat çeken oyunculuk yeteneğini göstermeyi amaçladığını belirtti.

Cotgrove'a filmleri veren inşaat müteahhidi Robert Farrow, 1996 yılında Park Lane Films şirketinin Londra'daki eski bürosunun yenilenmesi işini yürütürken 21 film kutusunun atılmış olduğunu gördüğünü anlatıyor.

Kendi filmlerini bu kutularda saklayabileceği düşüncesiyle kutuları alıp evine götüren Farrow, yakınlarda da kendi evinde dip bucak temizliğe giriştiğinde, 17 yıldır rafta kalan kutularda, Peter Sellers filmlerinin asıllarının bulunduğunu farketmiş.

Halen filmleri dijital fotmata uyarlamakta olan Cotgrove, BBC'ye yaptığı açıklamada, bulunan kısa filmlerin "Sellers'ın beyaz perdede denemeler yaptığı döneme ışık tuttuğunu; müthiş komediler olmadığını ama keyifle izlendiğini" anlattı.

Ender kitaplar koleksiyonculuğu yapan oyuncu Neil Pearson da, İngiliz Film Enstitüsü'nde Insomnia is Good For You filminin kopyasının bulunmadığını ve filmin şimdiye dek kayıp olduğunun düşünüldüğünü söyledi. Pearson, 1957 sonrasında Peter Sellers'ın sinema oyunculuğunun hızla ilerlemesiyle, bu kısa filmlerin bir kenara itildiğini belirtti.