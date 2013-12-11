Ukrayna'da gösteriler: Polis çekildi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yetkililer, polisin hükümet karşıtı protestoların düzenlendiği yerlerden çekildiğini söylüyor.

Yetkililer, Bağımsızlık Meydanındaki protesto kampı çevresinden de çekildi.

Geceboyu devam eden çatışmalarda hem göstericiler hem de polislerden yaralananlar olmuştu.

Belediye Binası'nın işgal eden göstericilerin, polisi dağıtmak için camlardan soğuk su döktükleri bildirilmişti.

Dün gece kalabalık bir polis grubu Bağımsızlık Meydanı'ndaki en büyük gösterici kampına girerek protestocuları dağıtmak istemiş, barikatları kaldırarak meydanın bir bölümünü denetimi altına almıştı.

Bunun üzerine muhalifler dayanışma çağrısında bulununca meydanda toplanan gösterici sayısı arttı.

Polis meydanda bir bölümü trafiğe açma gerekçesiyle dün gece harekete geçince göstericiler de polise su sıkma, kol kola girerek duvar oluşturma gibi yöntemlerle direnişe geçti.

En az dokuz kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor.

Hükümetin geçen ay Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması imzalamaktan vazgeçmesi büyük sokak gösterilerini beraberinde getirdi.

'Polis denizi'

Kiev’deki BBC muhabiri Steven Rosenberg göstericilerin, buz üzerine su dökerek zemini polis için kayganlaştırdıklarını belirtiyor.

Polislerin kalabalığını ifade etmek için ‘polis denizi’ kavramını kullanan BBC muhabiri, göstericilerin polise "Faşistler" diye bağırdığını bildiriyor.

Televizyon görüntüleri, göstericilerin Ukrayna marşını söylediğini gösteriyor.

Göstericileri destekleyen Channel 5 TV kanalı meydanda yaklaşık 15 bin göstericinin bir araya geldiğini duyurdu.

Bu son polis müdahalesi, Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç arasında Salı günü yapılan görüşmenin ardından gerçekleşti.

Alandaki büyük protesto kampını ziyaret eden Ashton’ı kalabalıklar tezahüratlarla karşılamıştı.

Ashton ilerleyen saatlerde polisin göstericileri uzaklaştırmak için güç kullanmasından dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.

ABD'den tepki

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de müdahaleyi kınadı.

Kerry, açıklamasında müdahaleden bahsederken “Bu cevap ne kabul edilebilirdir ne de demokrasiye uygun düşmektedir” dedi.

Ukrayna’da üç hafta önce başlayan gösterileri tetikleyen Kasım ayında Ukrayna hükümetinin AB ile ticaret anlaşmasını imzalamaması olmuştu.

Protesto dalgasında AB yanlıları Devlet Başkanı Yanukoviç'in istifasını istiyor.

Yanukoviç Pazartesi günü hükümet yetkililerinin AB ile ticaret anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin tekrarı için bu hafta Brüksel’i ziyaret edebileceklerini açıklamıştı.