İran'da olduğu sanılan Amerikalı CIA ajanı mı?

İran'da yedi yıldır tutulduğu düşünülen eski bir Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI çalışanının aslında Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'e çalıştığı ileri sürüldü.

Associated Press haber ajansı, Robert Levinson'ın kaybolduğu sırada "onaylanmamış bir misyon" için CIA'e çalışmakta olduğunu yazdı.

Levinson, Mart 2007'de İran'ın Kiş adasına yaptığı bir iş ziyareti sırasında kayıplara karışmıştı.

ABD hükümetinden yetkililer defalarca Levinson'ın nerede olduğunu bulmaları için İran'dan yardım istemişti.

CIA'den yapılan açıklamada, "Levinson ile ABD hükümeti arasında herhangi bir ilişki olduğu yönündeki imalara dair bir yorumda bulunmayacağız." denildi.

CIA sözcüsü Todd Ebitz, "ABD hükümeti Levinson'ın güvenli bir şekilde evine ve ailesine dönmesi için çaba sarfetmeyi sürdürecek." dedi.

Associated Press haberinde, Robert Levinson'ın onaylanmamış bir istihbarat toplama misyonu çerçevesinde İran'da bulunduğu, olayın ortaya çıkmasının ardından CIA içinde büyük bir skandal yaşandığı yazıldı.

Haberde, CIA'in Levinson'ın ailesine kendilerine dava açmamaları için 2,5 milyon dolar tutarında para ödediği de ileri sürüldü.

AP, ayrıca Levinson'ın kaybolmasından önce kendisine istihbarat toplaması için ödeme yaptığı iddia edilen 10 uzmana da disiplin cezası verildiğini yazdı.

Bu uzmanlardan üçünün daha sonra CIA'le ilişkilerinin kesildiği iddia edildi.

Çabalar boşa çıktı

Associated Press, araştırmasının üst düzey ABD ve dışişleri yetkilileriyle yapılan mülakatlar ile gizli belgelere dayandığını söylüyor.

Ajans, ABD hükümetinin 2010'dan bu yana üç kez kendilerinden CIA ile Levinson arasındaki ilişkiye dair bir haber yapmamalrını talep ettiğini öne sürüyor.

Ancak Levinson'ın ABD'ye dönmesi yönündeki tüm çabaların boşa çıkması üzerine bu haberi yayımlamaya karar verdiklerini ifade ediyorlar.

Amerikan Milli Güvenlik Kurulu sözcüsü Caitlin Hayden, "ABD hükümeti, Robert Levinson'ın hayatının tehlikeye girebileceği kaygısından ötürü AP'ye bu haberi yayımlamaması çağrısında bulundu. AP'nin Levinson'ın eve dönebilmesine hiçbir hizmette bulunmayan bu haberi yayımlamasından üzüntü duyuyoruz." dedi.

Eski FBI ajanı Robert Levinson'ı kimin kaçırdığı ya da kendisinin nerede tutulduğu bilinmiyor.

Ancak İran'ın nükleer programı hakkında Kasım ayında varılan anlaşmanın imzalanmasından sonra ABD'li yetkililer Levinson'ın bulunması için İran'dan yardım talep etmişlerdi.

"Bana yardım edin"

64 yaşındaki Levinson'ın özel bir dedektif olarak sigara kaçakçılığını araştırdığı sırada kaybolduğu düşünülüyordu.

Levinson'ın ailesi Nisan 2011'de kendilerine ulaşan bazı fotoğrafları yayımlamışlardı.

Bu fotoğraflarda Levinson ağarmış uzun sakalları olduğu ve turuncu bir tulum giydiği görülüyordu.

Elindeki beş pankartta ise şunlar yazıyordu:

Dördüncü yıl... Bulamıyor musunuz bulmak mı istemiyorsunuz?

ABD için 30 yıl hizmet etmenin sonucu bu

Neden bana yardım edemiyorsunuz?

Ben Guantanamo'dayım. Neresi olduğunu biliyor musunuz?

Bana yardım edin

Levinson ailesine ayrıca Kasım 2010'da bir video da gönderilmişti. Bu videonun 54'ünü saniyesinde Levinson, "Evime dönmeme yardım edin" diyordu.

Levinson'ın tüm bu görüntülerde tutsak gibi görünmesine karşın İran Levinson'ın nerede olduğunu bilmediğini ve kendisinin İran'da olduğuna dair de hiçbir kanıt bulunmadığını söylüyor.

Yapılan araştırmada fotoğrafların Afganistan'dan, videonun ise Pakistan'daki bir internet kafeden gönderildiği ortaya çıkmıştı.

FBI Levinson'ın güvenli bir şekilde eve dönmesine yardımcı olacak bilgileri sağlayacak kişilere 1 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı.

Ancak Associated Press, Robert Levinson'ın hayatta olduğuna dair üç yıldır herhangi bir işaret alınamadığını söylüyor.