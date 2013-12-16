Güney Kore lideri: Sınırda teyakkuza geçilmeli

Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-Hye, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eniştesinin idam edilmesinin ardından kendilerine yönelik "olası provokasyonlara karşı" uyarıda bulundu.

Park Geun-Hye, Güney Kore ordusunun Kuzey Kore sınırında teyakkuz durumuna geçmesi gerektiğini söyledi.

Güney Kore lideri, Çang Sung-taek'in geçen hafta idam edilmesinin tüm bölgeyi "vahim bir belirsizliğe" sürüklediğini ifade etti.

Kim Jong-un'un eniştesi Çang, darbe yapmayı planladığı iddiasıyla idam edilmişti.

Kuzey Kore'nin bu olayın ardından Çin'deki iş adamlarını ülkeye geri çağırması da Kim Jong-un'un Çang'ın yakınındaki isimleri tek tek etkisiz hale getirmeye çalıştığı ve bu şekilde iktidarını perçinlemek istediği yönündeki kanıları kuvvetlendirdi.

Nükleer silah gücü olan Kuzey Kore'nin istikrarsızlığa savrulması bölge açısından endişe verici bir ihtimal olarak görülüyor.

"Her şey yolunda"

Cumhurbaşkanı Park, "Kuzey Kore'deki son gelişmeler ışığında, siyasi durumun ne yöne evrileceği belirsiz. Provokasyon ihtimalini gözardı edemeyiz." dedi.

Park'ın günün ilerleyen saatlerinde üst düzey güvenlik yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.

Öte yandan, BBC'nin Seul'deki muhabiri Lucy Williamson, Kuzey Kore'nin "her şey yolunda" görüntüsü vermeye çalıştığını söylüyor. Pyongyang'dan bir yetkili ülkenin ekonomik programlarının aynen devam edeceğini söylerken, Kuzey Kore lideri Kim de kamuoyu önünde hiçbir şey olmamış gibi yer almayı sürdürüyor.