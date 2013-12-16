Google, robot üreticisi Boston Dynamics'i satın aldı

Amerikan teknoloji devi Google, dünyanın en hızlı robotu Çita (Cheetah) ve hayvanların özelliklerini temel alan farklı mobil araştırma cihazları üreten Boston Dynamics'i satın aldı.

Amerikan ordusuna üretim yapan Boston Dynamics, Google'ın bu yıl içinde satın aldığı sekizinci robot şirketi oldu.

Google'dan Android'in kurucularından Andy Rubin'in yürüttüğü robot projesinin boyutları ve mali büyüklüğü konusunda açıklama yapılmadı.

Bununla birlikte, sektör uzmanları, bu kararın, internet şirketlerinin robot kullanımına artan ilgisine işaret ettiğine dikkat çekiyor.

Geçen ay internet alışveriş portalı Amazon, paket dağıtımında insansız hava aracı filolarından yararlanmaya dönük bir proje üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

'ABD ordusuyla mevcut sözleşmeler etkilenmeyecek'

Ticari kullanım için robot satışı yapmayan Boston Dynamics daha önce Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan bir profesör tarafından 1992'de kuruldu.

Şirket, Japon elektronik devi Sony'ye robot köpek Aibo gibi uygulamalarda danışmanlık hizmeti verdi.

Ancak Boston Dynamics, daha çok Pentagon'un finanse ettiği İleri Savunma Araştırmaları Projesi (Darpa) için arazi robotu ve mobil teknoloji geliştiriyordu.

Google, satın alma kararından sonra Amerikan ordusuyla yapılmış sözleşmelere sadık kalacağını söyledi.

Boston Dynamics'in yürüyen robotlara ilişkin videoları internette milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

Bunlardan biri bir makinadan beklenmeyecek kadar çevik olan, karda ve buzda yürüyebilen BigDog.

Dört bacaklı başka bir robot WildCat de bir otoparkta çekilen görüntülerde, süratle koşuyor ve kendi ekseninde dönüyor.