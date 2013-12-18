Bilim insanları yeni göz hücreleri 'bastı'

Bilim insanları, görme kaybını tedavi etmek için kullanılabilecek yeni göz hücrelerinin 'basımını yaptı'.

Biofabrication dergisinde yayımlanan çalışmanın, gözün arkasında ışığa duyarlı retina bölgesindeki hasarların tedavisinde 'kendi terapinizi geliştirin' ilkesine kapı açtığına inanılıyor.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'ne bağlı ekibin yürüttüğü çalışmada hayvan hücreleri kullanıldı.

İnsan üzerinde denemelerin başlaması için daha fazla test yapılması gerektiği belirtildi.

Çalışmada, sıçanların retinasından alınan ve gözden beyne bilgi ileten iki tür hücrenin, yazıcı cihaz kullanılarak basılabileceği ortaya kondu.

Bu hücrelerin sağlıklı kaldığı ve çoğalmaya devam ettiği belirtiliyor.

Araştırmayı yürüten Prof. Keith Martin ve Dr. Barbara Lorber, "Görme kaybıyla sonuçlanan birçok göz hastalığının ortak özelliği retinadaki sinir hücrelerinin yok olmasıdır. Çalışmamız ilk kez, merkezi sinir sisteminden, gözden alınan hücrelerin piezoelektrik yazıcı kullanarak basılabileceğini göstermiştir. Gelecekte bu teknolojiyi retina onarımında kullanmayı amaçlıyoruz." dediler.

Çalışmanın devamı olarak, ışığa duyarlı fotoreseptör hücreler de dahil olmak üzere farklı retina hücrelerinin de basılması planlanıyor.

Bilim insanları, kök hücre nakli yoluyla farelerde körlükten dönüşü sağlamayı başarmıştı.