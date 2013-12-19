28 Şubat davasında beş tahliye

28 Şubat davasının son duruşmasında emekli Orgeneral Çevik Bir dahil beş tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Bu karara neden olarak "delillerin karartılma ihtimalinin olmaması ve sanıkların tutuklulukta kaldıkları süreler" gösterildi.

Hurriyet’in haberine göre Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar emekli Orgeneral Çevik Bir, Emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, emekli Tümgeneral Kenan Deniz ve Emekli Tuğgeneral İdris Koralp hakkında tahliyesine karar verildi.

Sanıklara, adli kontrol kapsamında yurtdışına çıkış yasağı ile 15 günde bir karakola imza atma şartı getirildi.

Bu son kararla birlikte 28 Şubat davasında tutuklu sanık kalmadı.

Sanıklardan, Balyoz davası kapsamında hükmen tutuklu bulunan Çetin Doğan dışındakileinr, Sincan Cezaevi'nden tahliye edilmeleri bekleniyor.

28 Şubat İddianamesinde, Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetleri kapsamında bazı sivil toplum örgütlerini çalışmaların içine çektikleri, basın-yayın organlarını kullanarak hükümet üyeleri üzerinde baskı oluşturdukları, Ankara'nın Sincan ilçesinde tank geçişi yaparak hükümete ve üyelerine gözdağı verdikleri, YÖK'te görev yapan bazı öğretim üyelerini fişleyip görev yapamaz hale getirdikleri şeklinde birçok iddiaya yer veriliyor.