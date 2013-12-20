Güney Afrika'da sendika ANC'den desteğini çekti

Güney Afrika'nın en büyük sendikası, ülkede iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi'ne (ANC) verdiği desteği çektiğini duyurdu.

330 bin üyesi bulunan Güney Afrika Metal İşçileri Ulusal Sendikası, bundan sonra herhangi bir partiyi desteklemeyeceklerini söyledi.

Sendika ve Komünist Parti, 1994 yılından bu yana ANC ile üçlü bir ittifak halindeydi.

Ancak yoksul Güney Afrikalılar giderek artan bir şekilde ANC'ye tepki duyuyor.

Bu kesimler hükümeti yoksullukla mücadele için yeterince çabalamamakla eleştiriyor.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, Nelson Mandela'nın ölümünün ardından yapılan törende yuhalanmıştı.

Sendika'nın lideri Irvin Jim, "İşçi sınıfının artık ANC'yi bir müttefiki olarak görmesinin olanağı kalmadığını" söyledi.

Jim ayrıca, yeni bir sosyalist parti kurmanın olasılıklarını araştıracaklarını da belirtti.

İktidar partisi şimdiden ANC'nin eski gençlik lideri Julius Malema'nın yeni kurulan Ekonomik Özgürlük Savaşçıları hareketinin baskısı altında.

Hükümet, geçen yıl Marikana'daki madencilerin grevi sırasında açılan ateşte 34 işçinin öldürülmesi konusunda da eleştiriliyor.

Diğer sendikalar gibi Güney Afrika Metal İşçileri Ulusal Sendikası da geçen yıl daha iyi koşullar ve maaş artışı talebiyle greve gitmişti.

BBC'nin Johannesburg'daki muhabiri Milton Nkosi, bunun ANC için büyük bir darbe olduğunu, ancak sendikanın, hala ANC ile ittifak içinde bulunan sendika federasyonu ile ilişkisini kesmemesinin önemli olduğunu söylüyor.

Gözlemciler, ülkedeki bürokrasiden şikayet eden iş dünyasının da ANC'ye politikaları konusunda baskı yaptığını ve hükümetin hem işçi hem de işveren temsilcilerinin eleştirileriyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.