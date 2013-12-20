Felaket robotları yarışmaya hazırlanıyor

Alarmlar çalıyor. Patlayan nükleer reaktörden zehirli atık fışkırıyor. Sıradan bir insanın buna dayanmasına imkan yok. Ama harekete geçen mekanik kurtarma ekibi durumu kısa zamanda kontrol altına alıyor.

Bu bir hayal ürünü değil – Pentagon'un istediği gerçekleşirse yakında bu tür felaketlere robot ekipler müdahale edebilir.

Teknolojiyi desteklemek isteyen Amerika Savunma Bakanlığı'nın araştırma birimi de başvuran 100 ekipten 17'sini Miami'de yapılacak robot yarışması Darpa Robotic Challenge'da (DRC) yarışması için seçti.

Bir yıl içinde yapılacak final yarışmasında 2 milyon doları kimin kazanacağı belirlenecek.

Thor adlı insan boyutunda bir robotla yarışmaya katılan Profesör Dennis Hong, bu tür girişimlerin insan hayatı kurtaracağını söylüyor.

Hong "Bu yarışmalar sayesinde bilim kurguya dayalı fikirler gerçek olabiliyor. Fukuşima nükleer santrali faciasına benzer bir olay bir daha gerçekleştiğinde [bu robotlar] olmadan gafil avlanacağız."

2011 yılında Japonya'da gerçekleşen olaydan sonra nükleer santralin içine robotlar gönderildiyse de bunlar videoyla gözlem işlevi görüyordu – tamir değil.

DRC yarışmasındaysa robotların kendilerini çok daha ağır zorluklar karşısında kanıtlaması gerekiyor:

Trafik konilerinin arasından geçecek şekilde bir arazi aracı kullanma

Rampalar, basamaklar ve gevşek bloklarla dolu bir araziyi aşma

2,4 metre yüksekliğinde merdivene tırmanma

Bir kapıdan geçişi engelleyen enkazın temizlenmesi

Kolu olan bir kapıyı çekerek açma

Kablosuz matkap kullanarak duvarda üçgen şeklinde bir delik açma

Her biri farklı bir vana veya kol tarafından kontrol edilen üç hava supabını kapama

Bir hortumu makaradan çözüp ağızlığını duvarda bulunan bir bağlantı noktasına takma

Yarışmanın organizatörleri robotların zorlanacağının ve zarar göreceğinin farkında.

DRC genel müdürü Gill Pratt "Şu anda hareketlilik ve el becerisine gelince robotlar yaklaşık bir yaşında bir insanla aynı seviyede. Bir yaşında bir çocuğa baktığınızda, yürümeye ve elleriyle bir şeyler kavramaya çalıştıklarında düştüklerini görürsünüz." diyor.

Pratt, bu yüzden robotların yavaş hareket edeceğini söylüyor ve ekliyor: "Robotlar istediğimiz seviyede kendi başlarına hareket etme yeteneğini elde edemediklerinden insan operatörlerin oldukça yardımcı olması gerekiyor."

17 Amerikalı ekibe ek olarak Güney Kore, Hong Kong, Çin, Almanya ve Japonya'dan mühendisler de yarışmaya katılıyor.

Ekiplerin çoğu kendi robotlarıyla yarışmaya katılırken bazı ekiplerse Boston Dynamics şirketinin sağladığı Atlas robotunu programlayarak yarışıyor.

Askeri ürün geliştiren Boston Dynamics yakın bir zamanda Google tarafından satın alınmıştı.

Geçmiş Darpa robot yarışmasında araştırmacıların kendi kendini süren arabalar geliştirmeleri istenmişti.