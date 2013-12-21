Çin Japonya'yı bölgede gerginliği artırmakla suçladı

Çin Japonya'yı ulusal güvenlik ve bölge barışını bahane göstererek askeri kapasitesini artırmaya çalışmakla suçladı.

Çin savunma bakanlığı sözcüsü Geng Yansheng Japonya'nın askeri genişleme planı ve savunma harcamalarında artışa gitme kararının bölgede gerilimi artırdığını söyledi.

Japonya bu hafta başında, gelecek beş yıl içinde gelişmiş askeri silah sistemleri için 230 milyar dolar harcama yapacağını açıklamıştı.

Çin ve Japonya, Doğu Çin denizinde iki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği adalar nedeniyle gerginlik yaşıyor.

Karar doğrultusunda Japonya, insansız hava araçları, uçak ve helikopter ve amfibik arazi araçları alacak.

Ayrıca adalara çıkarma yapabilecek özel bir deniz piyadesi birliği kurulması planlanıyor.

Bazı gözlemcilere göre Japon Bakanlar Kurulu'nun kararı, Çin'in egemenlik hakları konusunda tavrını sertleştirmesi ve askeri harcamalarını artırmasından duyduğu kaygıyı yansıtıyor.

'Endişeyle izliyoruz'

Ulusal güvenlik stratejisi belgesinde, "Çin'in diğer ülkelere yönelik tavrı, askeri adımları ve askeri ve ulusal güvenlik politikalarının şeffaf olmaması Japonya ve uluslararası toplum için kaygı kaynağıdır ve bunun yakından izlenmesi gerekir" denmişti.

Yaklaşık 10 yıl devam eden kesintilerin ardından Japonya, Ocak'ta ilk kez savunma bütçesini artırmıştı.

Geçen yıl seçilen Başbakan Şinzo Abe, Japon ordusunun askeri faaliyetlerinin kapsamının genişletilmesi çağrısında bulunmuştu.

Ordunun faaliyetleri, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hazırlanan anayasanın sıkı gözetimi altında.

Abe, temel güvenlik meselelerinden sorumlu olacak bir Ulusal Güvenlik Konseyi kurmuştu.

Başbakan, "şeffaf ve açık bir güvenlik politikası izleyeceklerini" söylüyor.

Çin, Kasım'da Doğu Çin denizinde şu anda Japonya'nın denetimde bulunan bölgeri de kapsayan geniş bir alanı Hava Savunma Tanıtım Bölgesi ilan etmiş ve burayı kullanacak hava araçlarına bildirimde bulunma zorunluluğu getirmişti.