İki bakanın oğlu tutuklandı, bir bakanın oğlu serbest

Telif hakkı AP

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk ve rüşvet' soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 49 kişiden aralarında İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve iş adamı Rıza Sarraf'ın da bulunduğu 16 kişi tutuklandı.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar ile birlikte toplam 33 kişi ise serbest kaldı.

Hafta başından beri Türkiye gündemine oturan rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarında adı en çok geçen isimlerden olan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar, serbest bırakılmasının ardından kısa bir açıklama yaptı.

"Daha bizi temizlemeleri lazım" diye konuşan Bayraktar, "Biz her şeye hazırlıklıydık zaten. Bu saaten sonra her şeye hazırdık. Allah hayırlısını veririr" şeklinde konuştu.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iş adamı Ali Ağaoğlu Adliye Sarayı'nı terk etti.

Ricciardone'den yanıt

Telif hakkı AFP

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone bazı gazetelerde yer verilen 'yolsuzluk ve rüşvet operasyonun arkasında ABD var' iddialarına yanıt verdi.

Ricciardone, "Yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ABD'nin hiçbir ilgisi yoktur. Haberlerin tümü yalan ve iftiradır. Hiç kimse asılsız iddialarla Türkiye-ABD ilişkilerini tehlikeye atmamalıdır" dedi.

Başbakan Erdoğan, TBMM'de kabul edilen 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı sonrası, Ak Parti Genel Merkezi'nde bazı bakanlar ve partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna değinen Erdoğan, Ak Parti iktidarına yönelik bir kampanya yürütüldüğünü dile getirirken, "Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edeceğimizi kamuoyuna beyan ettik. Bu duruşumuzun bu sözümüzün arkasındayız. Bizden olsun, başkaları olsun kim yaparsa yapsın nasıl yaparsa yapsın üzerine sonuna kadar gideceğiz." dedi.

Gülen'den açıklama

Telif hakkı Reuters

ABD'de yaşayan ve yolsuzluk operasyonuyla ilgisi olduğu iddia edilen Fethullah Gülen ise herkul.org'da yayınlanan yeni videosunda, "Bu işin üzerine 'Hukukun ve aynı zamanda sistemin, dinin ve aynı zamanda demokrasinin gerektirdiği şeyler bunlardır.' deyip arınma adına, yıkanma adına, temizlenme adına, kirlerin öbür tarafa kalmasına meydan vermemek adına bir şey yaparken dinin ruhuna aykırı bir şey yapmışlara, bize de nisbet ediyorlar, dolayısıyla ben bizi de onların içinde görerek diyorum, dinin ruhuna aykırı bir şey yapmışlarsa, yaptıkları şey Kur'an'ın temel disiplinlerine aykırıysa, Sünnet-i Sahiha'ya aykırıysa, İslam'ın hukukuna aykırıysa, modern hukuka aykırıysa, günümüz demokratik telakkilere aykırıysa, Allah bizi de onları da yerlerin dibine batırsın, evlerine ateş salsın, yuvalarını başlarına yıksın."

"Ama öyle değilse, hırsızı görmeden hırsızı yakalayanın üzerine gidenler, cinayeti görmeyip de masum insanlara cürüm atmak suretiyle onları karalamaya çalışanlar, Allah onların evlerine ateşler salsın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun, duygularını sinelerinde bıraksın, önlerini kessin, bir şey olmaya imkan vermesin." şeklinde konuştu.