Suriye: Helikopterler Halep'e TNT dolu variller attı

Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te orduya ait heliopterlerin bombardımanı sonucu en az 25 kişinin öldüğü bildiriliyor.

Muhaliflere göre, Hanano bölgesine helikopterleden TNT dolu variller atılması sonucu 6'sı çocuk 25 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

El Cezire televizyonu saldırıda 70 kişinin öldüğünü bildirdi.

Humus'ta ise bir okulun önünde bomba yüklü araçla düzenenlenen saldırıda altı çocuk ve iki yetişkin öldü.

İsyancılar, son zamanlarda Halep'te ordu birlikleri karşısında önemli kazanımlar elde etmiş, stratejik bir noktada bulunan kullanılamayacak durumdaki bir hastaneyi ele geçirmişti.

Suriye ordusunun kentteki hava saldırıları bir haftadan uzun bir süredir devam ediyor. Bu saldırılarda en az 200 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

El yapımı gelişigüzel hazırlanmış varil bombaları helikopterden atılıyor ve hedef gözetilmediği için büyük yıkıma yol açabiliyor.

Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı muhalif örgütün başkanı Rami Abdülrahman, saldırıdaki ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Halep Medya Merkezi adlı bir örgüte göre, varil bombaları 32 kişinin ölümüne neden oldu; bir otobüsün tüm yolcuları hayatını kaybetti, bir apartman ve 10 araç da hasar gördü.

Gerçek olup olmadığı bağımsız kaynalarca henüz doğrulanmayan amatör video kayıtlarında dumanlar içindeki enkazın arasında kurtarma çalışanlarına katılanlar ve yerde yatan cesetler görülüyor.