Gülen'den Erdoğan'a yanıt: Kim "inde" Allah görüyor

'Hizmet hareketi' lideri din adamı Fethullah Gülen, Başbakan Erdoğan'ın Karadeniz gezisinde "Devlette paralel yapı olmaz, İninize gireceğiz, didik didik edeceğiz" sözlerine yanıt verdi. Gülen "Kimin inde olduğunu Allah görüyor" dedi.

Gülen 'Müslümana 'çete' diyen, 'şebeke' diyen, 'eşkıya' diyen ve onları inlere sığınmış goriller gibi, maymunlar gibi gören.. bunlar partallaşmış düşüncelerin sözlere, düşüncelere, ifadelere aksedişinden başka bir şey değildir ve bunlarla hiçbir eğri düzeltilemez" şeklinde konuştu.

Gülen "İki metre genişliğindeki tahta kulübeleri 'in' şeklinde görme, sırf halka el açmamak, dilenmemek, hak yememek için hayatlarını belli bir darlık içinde o darlığa mahkum ederek geçirmek isteyen insanların o darlıklarını "in" gibi görme, esasen "in"in neden ibaret olduğunu bilmemenin ifadesidir. Evet, böyle diyecekler ve sizi bu tür düşüncelerle mâşerî vicdanda belli şeylere mahkum etmek isteyecekler ama bunların hepsi seviyesizliğin ifadesidir." şeklinde konuştu.

'Seviyesizlik'

"İn" deyince maymunlar, goriller, ayılar, sırtlanlar, çıyanların akla geleceğini vurgulayan Fethullah Gülen "Fakat böylesine seviyesizliğe böyle seviyesizce mukabelede bulunmamak lazım" dedi.

Daha önceki bir açıklamasında kullandığı "hırsızlığı kim yapıyorsa, milletimizin halâsı adına, arınması adına, aklanması adına, aklık peşinde koşanların aklanması adına, Allah onların evlerine ateş salsın" şeklindeki sözlerini hatırlatan Gülen bu sözlerinin sadece bir kısmının aktarılarak çarpıtıldığını savundu.

"Kimsenin bir müslümana karşı çelmeye getirme, onu elenseye alma, onu kündeye getirme gibi bir düşüncesi yok." diyen Gülen ayrıca "GülenYüreklerin toplu çarpmasını sağlamak lazım. Birine çete, birine eşkıya, birine "in"deki goril, maymun gibi bakarsanız, gönüller bu ölçüde yıkılırsa, bunlar bir yönüyle mantık ve maslahatın gereği iltizamlarını devam ettirseler bile kalben sizi duadan dûr ederler." şeklinde konuştu.