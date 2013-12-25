Cerraha 'karaciğeri dağladı' iddiası

İngiltere'de bir hastanede çalışan bir doktor, kendi isminin ve soy isminin baş harflerini ameliyat ettiği hastanın karaciğerine "dağladığı" yönünde iddialar üzerine geçici olarak görevden alındı.

Birmingham Tıp Fakültesi Hastaneleri Vakfı, Birmingham şehrinde bulunan Queen Elizabeth Hastanesi'nde çalışan cerraha yöneltilen iddiaları soruşturduklarını doğruladı.

Karaciğere "damgalanan" harflerin rutin bir ameliyat sırasında cerrahın bir meslektaşı tarafından keşfedildiği söyleniyor.

Vakıf, soruşturma tamamlanıncaya kadar cerrahın geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İngiltere'de yayınlanan bir gazete, cerrahın "dağlamak" için zehirli olmayan argon gazı kullandığını öne sürüyor.

Argon gazı genellikle ameliyatlarda kanayan damarları kapamak için kullanılıyor.