Suriye’de iç savaş: Onlarca El-Nusra militanı öldürüldü

Suriye ordusunun gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında başkent Şam yakınlarında onlarca El-Nusra militanı öldürüldü.

Muhaliflere ve Suriye devlet medyasına göre ordunun operasyonu Cuma sabahı Malula’nın kuzeyinde gerçekleşti.

Suriye Ordusu, öldürülen savaşçıların El-Kaide ile bağlantılı El-Nusra örgütü militanları olduğunu belirtti.

Ülkenin kuzeyinde bulunan ve Şam’a giden yolda kilit bir konumdaki Malula’da çatışmalar bir süredir devam ediyordu.

Devlet Haber Ajansı Sana’nın belirttiğine göre, ordunun gerçekleştirdiği baskında “onlarca terörist öldürüldü ve silahlarına el konuldu.”

Devlet medyası öldürülün silahlı muhaliflerin fotoğraflarını yayınladı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı muhalif kuruluş, Cuma günkü saldırıda 20’ye yakın silahlı muhalifin yaralandığını söyledi.

Gözlemevine göre de öldürülen muhalifler El-Nusra’ya bağlı.

Şam’ın yaklaşık 55 kilometre kuzeyindeki Hristiyan kasabasındaki çatışmalar, muhaliflerin Eylül ayında bir kontrol noktasına saldırmasıyla başladı.

Saldırıların ardından kasabayı terk eden yaklaşık 3 bin 300 kişi Şam dâhil ülke çapında farklı güvenli bölgelere dağıldı.

Malula, aralarında Müslüman ve Hristiyan hacıların sıkça ziyaret ettiği Deyr Mar Takla’nın da bulunduğu çok sayıda önemli manastır ve kiliseye ev sahipliği yapıyor.

Kasabanın dağlık bölgelerindeki bazı mağaralarda bulunan yazıtlar, bölgenin dünya çapında Hristiyanlığın doğduğu ve ilk yerleşimlerinden biri olduğunu kanıtlıyor.

Bölge halkı arasında hala Arami dili konuşuluyor.