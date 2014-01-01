AB dönem başkanlığı Yunanistan'da

Yunanistan bugün AB dönem başkanlığını devraldı. Ülke hala çok büyük ekonomik zorunlar yaşamakla birlikte, 6 aylık AB başkanlığının Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine kadar siyasi gündemde etki yaratma olanağı sağlayacağı belirtiliyor.

Her 6 ayda bir değişen AB başkanlığı, artık eskiden olduğu gibi güçlü bir konum sağlamıyor. Ancak başkanlık döneminin, Yunanistan'a, hırpalanmış imajını pekiştirme fırsatı vereceği düşünülüyor.

Yunanistan, ekonomisini yürütebilmek için hâlâ AB'nin kurtarma paketlerine bağımlı. BBC Brüksel muhabiri Duncan Crawford'un haberine göre, Yunan yetkililer başkanlık döneminin "sade geçeceğini" ve aşırılıklara kaçılmayacağını belirtiyor.

Dönem başkanı sıfatıyla Yunanistan, çok sayıda bakanlar toplantısı düzenleyecek, Avrupa Birliği siyasetlerinin belirlenmesinde eşgüdüm sağlayacak.

Bu dönemdeki öncelikler arasında, ekonomik büyümenin pekiştirilmesi, göçmenlik alanında düzenlemeye gidilmesi, gençler arasında işsizlik sorununa çare aranması ve Avrupa yeni bankacılık birliğinin oluşturulması sayılıyor. Bütün bunların Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce ele alınması gerekiyor.

Yunanistan'ın başkanlık döneminde, kendi borçlanma koşullarında daha fazla rahatlama sağlamak için de bir kampanya yürütmesi bekleniyor. Atina, başkanlık döneminde başarı gösterirse, diğer üye ülkeleri daha fazla yardıma ikna etme şansının artacağını umuyor.