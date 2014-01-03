Genelkurmay'ın başvurusu İstanbul Başsavcılığı'nda

Genelkurmay Başkanlığı'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının yargılandığı bazı davalarla ilgili yaptığı suç duyurusu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Anadolu Ajansı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "yetkisizlik" kararıyla suç duyurusunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı'na gönderdiğini kaydetti.

Yargıçlar ve Savcılar Birliği YARSAV'ın, 'yargıda çete' başvurusunun ise Yargıtay'a havale edildiği belirtiliyor.

Bu başvurular üzerine soruşturmalar başlatılması, 17 Aralık'ta başlayan rüşvet ve yolsuzluk operasyonları ile şiddetlenen hükümet-Fethullah Gülen çekişmesinde yeni bir sayfa açabilir.

Gözler yine İstanbul savcılığında

Genelkurmay Adli Müşavirliği dün Ergenekon ve Balyoz gibi davalardaki "kumpas" iddialarını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşımıştı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın gündeme getirdiği iddialar üzerine, bazı Balyoz Planı Davası sanıklarının avukatlığını yapan Haluk Pekşen, Genelkurmay Başkanlığı ile Başbakanlık Teftiş Kurulu'na başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Bunun üzerine Genelkurmay tarafından yapılan başvuruda, söz konusu yargılamalar sırasında 'bilirkişilerin yanlış yönlendirildiği', 'adli kolluğun suç işlediği', 'savcıların delilleri kararttığı', 'mahkeme heyetlerinin yargılamayı olumsuz etkilediği' gibi esasa ilişkin iddiaların yer aldığı belirtiliyor.

Genelkurmay şikayetinin sevk edilmesiyle birlikte gözler yine, 17 Aralık'ta başlayan ve 4 bakanı yakından ilgilendiren yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının yürütüldüğü İstanbul Başsavcılığı'na çevrilecek.

Söz konusu operasyonlar neticesinde hem başsavcılıkta hem de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni görevlendirmeler yapılmıştı.

Fethullah Gülen ise yayımladığı mesajlarda, "aklanma, arınma" diye nitelendirdiği operasyonları destekledi.

Ayrıca Türk medyasında, üst düzey polis ve yargı görevlilerini kapsayan bir 'paralel devlet' soruşturması açılacağı tahmini sıkça dile getirilir oldu.

Akdoğan'ın yazısı

AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, 25 Aralık'ta Star Gazetesi'ndeki köşe yazısında "Türk ordusuna kumpas kurulduğunu" belirtmişti.

Akdoğan yazıda şu ifadeleri kullandı: ''Kendi ülkesinin milli ordusuna, milli istihbaratına, milli bankasına, milletin gönlünde yer edinen sivil iktidarına kumpas kuranların bu ülkenin hayrına bir iş yapmış olmayacağını çok iyi bilir. Amaca ulaşmak için her yolu mübah görenlerin nasıl hastalıklı anlayışlar ürettiğini çok iyi bilir.''

Akdoğan ilerleyen günlerde, AA'ya yaptığı açıklamada köşe yazısında kullandığı bir ifadenin maksadını aşan bir şekilde ve bağlamından koparılarak gündeme taşındığını ve kendisinin kastının ötesinde anlamlar yüklenerek değerlendirilmelere konu olduğunu söylemişti.

Akdoğan, "Bizim ifadelerimizde spesifik olarak bir dava veya soruşturmaya yönelik bir iddia veya farklı bir bilgi bulunmamaktadır" dedi.

Yazıdan sonra eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un avukatı da müvekkili için tahliye talebinde bulunmuştu.