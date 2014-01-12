'Kürtler Türkiye'ye petrol satarsa, bütçelerini keseriz'

Irak Başbakanı Nuri el Maliki merkezi hükümetin onayı olmadan yeni boru hattı aracılığıyla Türkiye'ye petrol ihraç etmesi halinde, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin federal bütçeden aldığı payı kesecekleri tehdidinde bulundu.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi, geçen hafta Türkiye'ye ham petrol akışının başladığını duyurmuştu. Erbil yönetimi ihracatın bu ay sonunda başlayacağını ve Şubat ve Mart'ta artacağını duyurmuştu. Maliki Reuters ajansına açıklamasında "Bu anayasanın ihlalidir. Bölgeye (Bölgesel Yönetim) ve Türk hükümetine asla izin vermeyeceğiz" dedi. Nuri el Maliki, Irak'ın enerji kaynakları üzerinde sadece merkezi hükümetin söz hakkı olduğunu savundu, "Türkiye, Irak'ın egemenliğini zedeleyen bir meseleye karışmamalı" diye konuştu. Kürdistan Yönetimi, petrol gelirlerinin paylaşımı konusunda Bağdat Hükümeti'nden farklı tezler savunuyor. Ajansa göre, teoride Kürtlerin petrol gelirlerinin yüzde 17'sini alması gerekiyor. Ancak Reuters Kürt yönetiminin her zaman daha az pay aldığındna yakındığına dikkat çekiyor. Irak dünyanın dördüncü büyük petrol ülkesi.