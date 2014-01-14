Erdoğan'dan muhalefete HSYK önerisi

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Partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerinin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) konusunda anayasa değişikliğini birlikte yapmayı kabul etmesi halinde, meclis gündemindeki HSYK yasa tasarısını donduracaklarını söyledi.

Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ve AKP grup başkanvekillerinin muhalefet partilerinin temsilcileriyle temasa geçtiklerini belirtti.

Başbakan Erdoğan, TBMM'deki partilerin temsilcilerinin kurulda yer alması veya hakimler ile savcıların kurullarının ayrılması gibi seçeneklere açık olduklarını söyledi.

HSYK yasa tasarısı, 17 Aralık'ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının hükümet üyelerinin ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a kadar uzanması üzerine gündeme gelmişti.

Hükümet, içinde bir 'paralel yapı' oluşturulduğunu ileri sürdüğü yargı sistemini yeniden düzenleme iddiasında.

Muhalefet ise hükümeti, yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını durdurmak için yargıyı kontrol altına almak istemekle suçluyor.

HSYK tasarısının görüşüldüğü komisyon toplantılarında şiddetli tartışmalar yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise dün muhalefet partilerinin liderlerini ve Başbakan Erdoğan'ı Çankaya Köşkü'ne davet ederek ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

CHP'nin koşulları

Türk medyasındaki haberlere göre, AKP'nin teklifini değerlendirmeye alan CHP ilk elden iki şart ileri sürdü: Komisyondan geçen taslağın geri çekilmesi ve yolsuzluk dosyalarının kapatılmaması.

CHP Merkez Yürütme Kurulu'nun konuyu yarın veya Perşembe günü değerlendirmesi bekleniyor.

Barış ve Demokrasi Partisi'nin de anayasa değişikliğine 'yeşil ışık' yaktığı belirtiliyor.

Milliyetçi Hareket Partisi ise HSYK'nın 12 Eylül 2010'daki anayasa değişikliği referandumunda aldığı şeklin korunmasını savunuyor.