'Köpek eti yenebilir' fetvasının verildiği kampa yardım

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Filistinli yetkililer, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında bulunan, yaklaşık bir yıldır kuşatma altındaki Yarmuk Filistin Mülteci kampına aylardan sonra ilk kez yardım ulaştığını açıkladı.

18 bin Filitinli mültecinin yaşadığı kampa en son Temmuz ayında yardım gönderilebilmişti. Kampa ne kadar yardıma izin verildiği henüz belli değil.

Yarmuk'tan gelen haberlerde, açlıktan ve hastalıktan en az 40 kişinin öldüğüne işaret ediyor.

Enver Reca adlı bir Filistinli yetkili, Associated Press ajansına açıklamasında, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi - Genel Komutanlık üyelerinin yardım malzemelerini omuzlarında taşıdığını söyledi. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi milisleri iç savaşta Beşar Esad'ın yanına yer alıyor.

Milisler daha önce kampın denetimi için Özgür Suriye Ordusu'yla savaşmıştı.

Bu hafta başında Birleşmiş Milletler kamptaki yaşam koşulların "dramatik bir şekilde" kötüleştiği uyarısında bulunmuştu.

Kamptaki Filisin Camii’nin imamı Şeyh Muhammed Evu Hayr, düzensiz beslenme sonucu dört kişinin ölümünün ardından Ekim ayında verdiği vaazda, kedi, eşek ve köpek yenmesini söylemişti.

Yarmuk'ta savaştan önce 180,000-200,000 Filistinli mülteci yaşıyordu.

Esad yanlısı Filistinli gruplar, kampın yaklaşık bir yıldır, içeride 2.500 kadar isyancını olması nedeniyle kampın Suriye ordusu tarafından kuşatma altında tutulduğunu söylüyor.

Şam'ın merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki kamp, 1947 Arap-İsrail Savaşı’ndan sonra binlerce Filistinlinin sığınması için 1957 yılında kuruldu.