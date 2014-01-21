Karaçi'de aşı yapan 3 görevli öldürüldü

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Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde, yetkililerin çocuk felcine karşı yeni ve kapsamlı bir aşı kampanyası başlatmasından bir gün sonra 3 sağlık görevlisi öldürüldü.

Kentin Kayyumabad kesiminde silahlı şahısların ateş açtığı ve çocuk felci aşı kampanyasını yürüten bir erkekle iki kadının öldüğü kaydedildi.

Bu saldırı ülkede çocuk felci aşı kampanyasını yürüten sağlık ekiplerini hedef alan eylemlerin sonuncusu.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı. Ancak Taliban örgütü, uluslararası casusluk faaliyetlerinin bir parçası olarak gördüğü çocuk felciyle mücadele programlarına karşı çıkıyor.

Pakistan çocuk felcinin yaygın olarak görüldüğü, sadece üç ülkeden biri. Ülkede çocuk felci vakaları artış kaydediyor. Bu artışta, militan grupların çocuk felci aşı kampanyalarına direnmesi rol oynuyor.

Çocuk felci vakalarının görüldüğü diğer iki ülke ise, Afganistan ve Nijerya. Ancak Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, bu iki ülkede hastalığın kontrol altına alınması bakımından ilerleme kaydedildiğini vurguluyor.

Bu ayın başlarında Hindistan, artık ülkede çocuk felci vakasının görülmediğini açıklamıştı. Hindistan'da en son vaka, üç yıl önce görüldü. Hindistan, çocuk felciyle küresel mücadelede çok önemli bir örnek kabul ediliyor; bu başarılı sonucun elde edilmesinde yoğun ve sürekli aşı kampanyasının etkili olduğu kaydediliyor.

Pakistan'daysa militan güçler, aşı kampanyasının Müslümanları kısırlaştırma amaçlı Batı komplosunun bir parçası olduklarını savunduğu sağlık görevlilerine karşı şiddet eylemleri düzenleniyor.

Aralık ayında da, önde gelen bir dini liderin aşı kampanyasına destek vermesine rağmen, kuzeybatı Pakistan'da 3 sağlık görevlisi vurularak öldürülmüştü.