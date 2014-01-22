Tarantino: Senaryosu dışarı sızdı, filmden vazgeçti

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Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino, çekmeyi planladığı son filminin senaryosu dışarı sızınca filmi çekmekten vazgeçti.

Tarantino, "The Hateful Eight" (Nefret Dolu Sekizli) isimli bir Western çekmeyi planlıyordu.

Yönetmen, menajerlerin temsil ettikleri oyuncular için rol kapma amacıyla ofisini art arda aramaları üzerine senaryonun dışarı sızdığından haberdar olmuş.

Sinema sitesi Deadline'a konuşan Tarantino, senaryoyu yalnızca altı kişiye verdiğini söylüyor.

Tarantino, bu duruma "canının çok sıkıldığını" da belirtiyor.

Django Unchained (Zincirsiz) filmiyle en iyi senaryo dalında Oscar alan Quentin Tarantino, "İlk senaryo taslağımı yazmıştım. Gelecek kışa kadar filmi çekmeyi planlamıyordum." diyor.

50 yaşındaki yönetmen senaryoyu şimdi kitap olarak basmayı planlıyor.