Hindistan'da bir toplu tecavüz daha

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Hindistan'da "köy meclisinin" emriyle bir kadına topluca tecavüz ettiği öne sürülen 13 kişi gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki kadının durumun kritik olduğu açıklandı. Köy meclisinin, adı açıklanmayan kadının başka aşiretten bir erkekle ilişkisine karşı çıktığı belirtiliyor.

Hindistan'da köy meclisleri sık sık törelere aykırı davrandığı öne sürülen çiftler için ölüm emri veriyor.

2012'de bir tıp fakültesi öğrencisinin otobüste toplu tecavüze uğradıktan sonra hayatını kaybetmesi, ülkede dikkatlerin tecavüz ve diğer cinsel suçlara odaklanmasına neden olmuştu.

Tecavüze uğradıktan sonra demir çubuklarla dövülen ve hareket halindeki otobüsten atılan kadının ölümü ülkede büyük öfke yaratmış, hükümet protestoların ardından cinsel suçlara cezaları artırmıştı.

Ancak gözlemciler, ataerkil Hindistan toplumunda, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın hala yaygın olduğunu belirtiyor.

"Tadını çıkarın"

Birbhum Polis Müdürü C. Sudhakar, BBC'ye toplu tecavüze uğrayan kadının komşu köyden, kendi aşiretinden olmayan bir erkekle beş yıldır ilişkisi olduğu için cezalandırıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Sudhakar, "Kadının sevgilisi Pazartesi günü evlenme teklif etmek için köye gelmiş. Adamı gören köylüler mahkeme kurup, ellerini bağlayarak karşılarına oturttukları çifti yargılamışlar" dedi.

Polis yetkilisine göre, çift bu ilişki nedeniyle 25 bin rupi (yaklaşık 400 ABD doları) para cezasına çarptırıldı. Adam parayı ödedi ancak kadın ödeyemedi.

Sudhakar'a göre köy meclisinin başkanı, uzaktan akrabası olan kadına tecavüz edilmesini emretti. Ailesinin şikayet başvurusunda yer alan ifadelere göre, bu kişi, "Ailesi parayı ödeyemedi. Öyleyse gidin kızın tadını çıkarın, eğlenin" dedi.

Polisin gözaltına aldığı 13 kişi arasında bu kişinin de bulunduğu belirtiliyor.

Olayın Pazartesi günü meydana gelmesine rağmen ailenin polise gitmeye Çarşamba günü karar verdiği, kadının da hastaneye aynı gün kaldırıldığı açıklandı.

2010'da Birbhum bölgesinde yine bir köy meclisi diğer aşiretlerden erkeklerle "yakın ilişkisi" olduğu gerekçesiyle üç kadını kalabalık önünde çırılçıplak yürütmüştü.