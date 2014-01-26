Roma’da Yahudi kurumlarına kesik domuz başı

Telif hakkı n

İtalya’nın başkenti Roma'daki İsrail Büyükelçiliği, Roma Sinagogu ve Yahudi soykırımıyla ilgili bir serginin düzenlendiği Trastevere Tarih Müzesi'ne, içinde kesik domuz başları bulunan kargolar gönderildi.

Auschwitz toplama kampından kurtuluşun kutlanacağı 27 Ocak Anma Günü’nden birkaç gün önce meydana gelen olayda, kutuların içindeki domuz başları, isimsiz gönderilen kargolardan kötü koku gelmesi üzerine bulundu.

Kargolar 23 Ocak’ta gönderilirken içlerinde ne olduğu ancak Cumartesi akşamı anlaşılabildi.

Yahudiler için özel önem arz eden üç yere gönderilen kesik domuz başlarıyla birlikte bir not da bulundu. Notta, "Yahudi soykırımının ekonomiyi Yahudilerin elinden kurtarmaya yaradığı" yazıyor.

Roma’daki bir belediye binasının duvarına da “Yahudi Soykırımı bir yalan” ve “Anna Frank yalancı” (2. Dünya Savaşı sırasında tuttuğu günlüğü birçok filme konu olan ve 16 yaşında ölen soykırım kurbanı) yazıldı.

İtalya’daki Yahudi cemaatini alarma geçiren olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Roma Yahudi Topluluğu Başkanı Riccardo Pacifici, olayı “iğrenç bir provokasyon” olarak nitelendirdi. İtalya’daki Yahudi Cemaati Birliği Başkanı Per Renzo Gattegna da “mafyavari bir stille işlenen korkunç bir eylemle karşı karşıyayız” dedi.

İtalyan siyaset dünyasının zirvesi de saldırıyı sert sözlerle kınadı. Başbakan Enrico Letta, “Bu gibi hakaret eylemleri, tedbirin asla elden bırakılmaması gerektiğini gösteriyor” dedi.

Meclis Başkanı Laura Boldrini, “Anma Günü öncesinde böyle bir provokasyonda bulunulması mide bulandırıcı, kabul edilemez” diye açıklama yaptı.

Geçmişte gaflarıyla Yahudileri kızdıran eski Başbakan Silvio Berlusconi de “Maalesef korkakça eylemler, cehalet ve hoşgörüsüzlük ülkemizde hala varlıklarını sürdürüyor” diyerek Yahudi cemaatiyle dayanışma mesajı verdi.