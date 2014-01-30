Emniyetçiler görevden almaları değerlendirdi: Şaşkınız

17 Aralık'ta gerçekleşen "rüşvet ve yolsuzluk" operasyonu sonrası Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan görevden almalar ve yer değişiklikleri hız kesmeden sürüyor.

Bugün Ankara Emniyeti'nde 500, İstanbul ve İzmir'de de yaklaşık 300 polisin görev yerinin değiştirildiği belirtiliyor. Görevden alınanlar arasında 17 Aralık operasyonu sonrası göreve getirilen polislerin de olduğu kaydediliyor.

Üç ildeki son durum görev yeri değiştirilen polis sayısının 6 bini aştığına işaret ediyor. Görev yeri değiştirilenlerin çoğunluğunun memur olduğu ve bunların da ağırlıklı olarak kritik birimlerde görev yaptıkları öne sürülüyor.

Sezer: "Satılık Köy filmi gibi"

Emniyet'te yaşanan son görev yeri değişikliklerini BBC Türkçe'ye değerlendiren Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, "Her olayda polisin günah keçisi yapıldığını ve sahipsiz olduğunun kanıtlandığını" söyledi.

Yaşananları, iflas eden ve köyünü içindeki her şeyiyle satmak zorunda kalan bir toprak ağasının anlatıldığı "Satılık Köy" filmine benzeten Sezer, "Bir şube müdürünün hata yaptığı iddia ediliyor ama memurlar bile değiştiriliyor. Böyle yaparsan Emniyet'i, Satılık Köy'e dönüştürürsün." dedi.

Emniyet'te yaşananların bir daha yaşanmaması için çözümün sendikadan geçtiğini ısrarla vurgulayan Emniyet Sen Genel Başkanı Sezer, "Yapılanlar, teşkilatı çok başlılığa, itaatsizliğe sürükleyen hareketler. Emniyet'te herkesin geleceğinin iki dudak arasında olduğu mesajı değişmemiş olacak." diye konuşuyor.

Yılmaz: "Asıl bu manidar"

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Yılmaz da "Yaşananları şaşkınlıkla izliyorum" diyor.

Görevden almalarla teşkilatın tamamının "paralel" gibi algılandığını belirten Yılmaz, "Görevden alınanların çoğunu tanıyorum. Akıl, sır erdiremiyorum." diyerek eleştiriyor.

Yılmaz, "Ortalıkta bir paralel lafı dolanıyor ama belgeleriyle ortaya konması lazım. Soruşturma ya da dava yok ama paralel lafı var. Asıl bu, manidar." diyor.

Görevden almaların yaratacağı "güvenlik zafiyetine" özellikle dikkat çeken Yılmaz, kaçakçılık, organize suç, terör ve istihbarat birimlerinde çalışanların kolay yetişmediğini söylüyor. Yılmaz, "Yeni atananların alanlarını ve ilişkileri öğrenmeleri için en az bir yıl gerekiyor." diyor.

Olayın güvenlik boyutunu kimsenin öne çıkarmadığını iddia eden Yılmaz, "Boşluktan dolayı kapkaçın, mafyanın yeniden hortlamayacağını kim söyleyebilir? Emniyet'te iki kutup oluşturulmuş ve bu, hiç iyi değil. Çok vahim." değerlendirmesinde bulundu.