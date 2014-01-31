İtalya'da öğrenci cinayeti: Sollecito Avusturya sınırında bulundu

İtalyan polisi, Amanda Knox ile beraber 2007’de ev arkadaşları Meredith Kercher’i öldürmekle suçlanan Raffaele Sollecito’yu Avusturya sınırında buldu.

Sollecito’nun pasaportuna el konmuştu ama avukatı Luca Maori, müvekkilinin hiçbir zaman ülkeden kaçmayı düşünmediğini söyledi.

Perşembe günü Floransa'da tekrar görülen davada sanıklardan Amerikalı Knox 28 yıl 6 ay ve İtalyan Sollecito ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıkların avukatları davayı bir kez daha temyize götüreceklerini açıkladı.

Sollecito'ya konan seyahat yasağı kararı da Perşembe günü Floransa'daki mahkemede alındı.

Mahkeme, "Sollecito'nun İtalyan yargısından kaçma tehlikesi olduğu" hükmüne varmıştı.

Suçu Yargıtay'dan onaylanana kadar Sollecito'nun İtalya içinde serbest dolaşım hakkı var.

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Polisin Sollecito'yu, Cuma günü erken saatlerde sınıra 40 kilometre mesafedeki Venzone'de bir otelde yanında kız arkadaşlarıyla bulduklarını bildirildi.

Polisin yaptığı açıklamada, "Raffaele Sollecito seyahat yasağı ve pasaportuna el konmasıyla ilgili önlemler hakkında uyarıldı" dendi.

Sollecito'nun Udine'deki karakola kendi rızasıyla geldiği belirtildi.

Sollecito'nun avukatı Luca Maori, Ansa haber ajansına yaptığı açıklamada müvekkilinin 'kaçmayı düşünmediğini, Perşembe günkü mahkeme kararından sonra büyük gerilim yaşadığını ve Friuli'ye kız arkadaşının yanına gittiğini' söyledi.

Amanda Knox: Bunu beklemiyordum

New York'ta ABC televizyon kanalının sabah programına katılan Amanda Knox da mahkeme kararı için "Tren çarpmış gibi oldum. Bunu beklemiyordum" dedi.

Mahkeme kararını okuyan savcıyı dinlediğini belirten Knox, "Duyduklarıma inanamadım" dedi ve ilk tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Hayır, bu yanlış ve bunu kanıtlamak için herşeyi yapacağım... Hiçbir zaman kendi isteğimle geri dönmeyeceğim... Sonuna kadar mücadele edeceğim."

Kercher'in ailesi gerçeğin peşinde

İtalya’da öldürülen İngiliz öğrenci Meredith Kercher’ın ailesi de kızlarına ne olduğuna dair gerçeği aradıklarını ve belki bunu hiçbir zaman bilemeyeceklerini söyledi.

Ailenin bu açıklaması Kercher’i öldürmekten yargılanıp ceza alan ve daha sonra aklanan Amanda Knox ve eski erkek arkadaşı Raffaele Sollecito’nun yeniden suçlu bulunmasından hemen sonra geldi.

Meredith’in ailesi şu an ABD’de bulunan Knox’un İtalya’ya geri iade edilmesini talep ediyor.

KERCHER DAVASI

Meredith’in kardeşi Stephanie hala ölüm gecesi kardeşine ne olduğunu bilmediklerini dile getirdi.

Meredith’in erkek kardeşi Lyle ise Knox’un İtalya’ya iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Knox ise yaka paça edilmediği sürece ülkesini terk etmeyeceğini açıkladı.

Knox İtalyan mahkemesinin temyiz kararını geri çevirmesini ve kendisini yeniden mahkum etmesini "haksızlık" diye niteledi.

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Knox,dava sonrası ilk açıklamasında "Adil olmayan bu karar beni korkuttu ve üzdü. Daha önce suçsuz bulunduğum için, İtalyan adaletinden daha iyi bir sonuç beklerdim" dedi.

Davanın tarihçesi

İngiliz vatandaşı Kercher, 2007 yılında 21 yaşındayken İtalya’daki Umbria bölgesinin merkezindeki öğrenci kenti Perugia’da Knox’la paylaştığı dairede boynu kesilmiş halde bulunmuştu.

Adli tabipler olay yerinde yaptıkları inceleme raporunda Kercher’in “yavaş ve acı bir şekilde” öldüğü bildirildi.

Ayrı görülen bir davada Fildişi Sahili vatandaşı olan uyuşturucu satıcısı Rudy Guede Kercher’in öldürülmesinden suçlu bulunmuş, 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Savcılar, Kercher’in uyuşturucu ve şiddetin de karıştığı bir seks oyununa katılmayı kabul etmeyince, ev arkadaşı Knox ve yanındakilerce, boğazı kesilerek öldürüldüğünü kanıtlamaya çalışıyordu.

Dava dosyasında, Kercher’in sutyen kopçasında Sollecito’nun DNA’sının bulunduğu iddia ediliyordu.

Savcılar ayrıca, saldırıda kullanılan mutfak bıçağının sapında Knox’un, bıçağın ağzında da Kercher’in DNA’sının bulunduğunu belirtmişti.

Knox’un kanının ve parmak izlerinin de cinayetin işlendiği evin içinde görüldüğü öne sürüldü.

Cinayetten birkaç gün sonra gözaltına alınan Knox ve Sollecito çıkarıldıkları mahkemede 2009 yılında suçlu bulunmuşlardı.

Fakat DNA delillerine atıf yapan temyiz mahkemesi 2011 yılında zanlı çiftin beraatına hükmetti.

Ancak geçen yıl Yargıtay, DNA delillerindeki usulsüzlük nedeniyle çift hakkındaki beraat kararını bozmuş ve temyiz davasının yeniden görülmesine hükmetmişti.