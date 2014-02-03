Mandela '4 milyon dolarlık miras bıraktı'

Güney Afrika eski devlet başkanı Nelson Mandela'nın vasiyet tenfiz memurları, Mandela'nın 4 milyon dolardan fazla değerinde miras bıraktığını açıkladı.

Mandela aile vakfı mirastan 130,000 dolar ve telif hakkı ücreti alacak.

Mirastan iktidardaki ANC (Afrika Ulusal Kongresi), Mandela'nın kişisel personeli ve bazı okullar da pay alacak.

Vasiyet tenfiz memurları,, mirasın yarısında hakkı bulunan Mandela'nın üçüncü eşi Graca Machel'in miras hakkından vazgeçebileceğini açıkladı.

Mandela Kasım ayında, 95 yaşında yaşamını yitirmişti.

Mandela'nın miras listesinde Johannesburg'da pahalı bir ev, doğduğu yer olan Eastern Cape'de mütevazi bir ikametgah, otobiyografi kitabı 'Özgürlüğe Giden Uzun Yol' da dahil kitaplarından telif hakkı ücretleri bulunuyor.

'İtiraz yok'

Vasiyet tenfiz memuru Dikgang Moseneke, 40 sayfalık vasiyetle ilgili herhangi bir itirazdan haberi olmadığını söyledi.

Johannesburg'daki Nelson Mandela Vakfı'nda konuşan Moseneke, mirasın bir bölümünün Mandela tarafından kurulan üç ayrı vakıf arasında bölüştürüleceğini söyledi.

Mandela'nın eğitim gördüğü okullara mirastan 100,000 dolarlık pay verilecek.

Aile vakfına 1.5 milyon Güney Afrika randı ve telif ücretleri ayrılacak.

ANC'ye de telif haklarından bir bölüm verilecek.

Güney Afrika'nın ilk siyah lideri Mandela, aylardır tedavi gördükten sonra 95 yaşında yaşamını yitirmişti.

Eski Güney Afrika lideri yaşamının 27 senesini hapiste geçirdikten sonra 1994 yılında Güney Afrika'nın ilk siyah devlet başkanı olmuştu.

Mandela 1993'te Nobel Barış Ödülünü almıştı.