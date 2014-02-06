İnternet yasasına Avrupa'dan tepki var

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Türkiye’de meclisin onayından geçen internet yasasına Avrupalı yetkililer tepki gösteriyor.

Avrupa Komisyonu sözcüsü Peter Stano, ‘endişe verici’ olduğunu belirttiği yasanın Avrupa standartlarına uyum için ‘yeniden düzenlenmesi’ gerektiğini, Avrupa Komisyonu’nun da bu konuda Türk yetkililerle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Stano, “Türk kamuoyu, daha fazla kısıtlama değil daha çok bilgi ve daha çok şeffaflık hak ediyor” dedi ve yeni yasanın ‘ifade özgürlüğüne bazı kısıtlamalar getirdiğini’ ekledi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz da Twitter hesabından yaptığı açıklamada yeni yasanın ‘Türkiye’de zaten boğucu bir ortamda bulunan basın özgürlüğü konusunda bir geri adım olduğunu” ifade etti.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Hollandalı Liberal Marietje Schaake ise 4 Şubat’ta kaleme aldığı makalede 'Türkiye’deki internet sansürünün AB ilkelerini ihlal ettiği' yorumunu yaptı.

‘AB’nin net bir tavır alması gerektiğini’ belirten Schaake, “AB Komisyonu, hukukun üstünlüğü ve temel hürriyetlerin AB sürecinin merkezinde olduğunu göstermek mecburiyetindedir” dedi.

Cumhurbaşkanına sunulacak

Beş bölümden oluşan tasarının internetle ilgili yayınlarının denetimini içeren dördüncü bölümünün Genel Kurul'daki görüşmeleri tamamlanmış oldu.

Son bölümüyle ilgili görüşmeler de tamamlandığında yasa Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 'Torba Kanun Tasarısı'nın dördüncü bölümünde yer alan yeni internet düzenlemesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB) 'özel hayatın gizliliğinin ihlali' gerekçesiyle hâkim yetkisi tanınıyor.

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Yeni düzenleme ile, bu kurumlar doğrudan internet içeriğine erişimi engelleyebilecek.

İnternet ortamında yapılan yayın içeriğinde 'özel hayatın gizliliğinin ihlali' olduğu iddiasıyla gerçek veya tüzel kişiler mahkeme yerine doğrudan TİB'e başvurabilecek ve 24 saat içinde site erişime kapattırılabilecek.

Erişim Sağlayıcıları Birliği kullanıcı kayıtlarını tutacak

Yeni düzenleme kapsamında Erişim Sağlayıcıları Birliği oluşturuluyor.

Telekomünikasyon firmaları gibi tüm servis sağlayıcılarının bu birliğe üye olması da zorunlu tutuluyor.

Üyeler, internette içerikleri kullananlar hakkındaki erişim kayıtlarını 2 yıla kadar saklamakla yükümlü olacak.

Özel hayatın gizliliği hükmü altında gelecek herhangi bir talebi 4 saat içinde yerine getirmek zorunda kalacak.

Kararı uygulamayanlar hakkında işlem yapılabilecek.

Sitelerin bir bölümü veya sayfası engellebilecek

Yasa taslağı ile artık erişim engelleme kararları, IP ve URL üzerinden alınabilecek.

Başka deyişle video paylaşım siteleri veya blog sitelerinin yalnızca belli bir bölümü ya da sayfası engellenebilecek, ayrıca DNS değiştirerek erişime engelli sitelere giriş mümkün olmayacak.