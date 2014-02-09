Arınç: Peygamber efendimiz yüzmeyi tavsiye ediyor

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Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifini hatırlıyorum. O da yüzmeyi, yüzme öğrenmeyi tavsiye ediyor. Aynı zamanda biniciliği ve atıcılğı da tavsiye ediyor. Atıcılık, laf atmak değil yani ok atmayı tavsiye ediyor" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Arınç, Osmangazi Belediyesinin yaptırdığı Demirtaş Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, yüzmenin boyun ve bel fıtığına iyi geldiğini ve doktorlar tarafından tavsiye edildiğini belirtti.

Arınç, "Haftada en az 3 ya da olmazsa 2 defa, 1 defa yüzmenin bütün vucüda iyi geldiğini, omurilikten başlayarak iskelet sistemine faydalı olduğunu söylüyorlar" diye konuştu.

Arınç, başka rahatsızlıklar için de yüzmenin tavsiye edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifini hatırlıyorum. O da yüzmeyi, yüzme öğrenmeyi tavsiye ediyor. Aynı zamanda biniciliği ve atıcılğı da tavsiye ediyor. Atıcılık, laf atmak değil yani ok atmayı tavsiye ediyor. Bugün, pek çok spor dalında Peygamber Efendimizin tavsiyelerine uymak zorundayız çünkü 'spor' dediğimizde hem insana bedenen faydalı hem de yarışmayı, ahlaklı olmayı tavsiye eden bir dal olarak bilmeliyiz."