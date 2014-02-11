İngiltere'de son 200 yılın en yağışlı Ocak ayı

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İngiltere'nin güneyinde haftalarca süren yağışların ardından yüzlerce kişi Thames nehrinin taşması sonucu ev ve işyerlerinden tahliye edildi.

Meteorologlar, nehirdeki su seviyesinin, yağışlar devam edeceğinden önümüzdeki günlerde daha da yükseleceği uyarısında bulunuyor.

Nehirdeki su seviyesinin daha şimdiden 1980'li yıllardan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtiliyor.

Kimi bölgeleri haftalardır sular altında olan İngiltere2nin güneyinde 16 noktaya sel baskını uyarısı yapıldı.

Bazı yerlere de ordu birlikleri sevkedildi. İngiltere ordusu, sel baskınlarına karşı kıyı şeridini güçlendirme çalışması başlattı.

İngiltere Başbakanı David Cameron da ülkenin en yağış alan kesimlerini ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Çevre Dairesi, sellerden etkilenenler için yeterli yardım sağlamadığı eleştirilerine maruz kalıyor.

Son uyarıların çoğu su seviyesinin rekor düzeyde yükseldiği gözlenen Thames nehri kıyısı boyunca yer alan yerleşim yerlerini kapsıyor.

Su seviyeleri İngiltere'nin güneybatısında haftalarca sel baskınları yaşanan Somerset bölgesinde de artıyor.

Meteoroloji uzmanları, bu hafta en az yağışın bugün gözleneceğini, ancak sert rüzgarların ve yağmurun bir kaç gün içinde artacağını tahmin ediyor.

Ulusal Tren İdaresi, Thames nehrinin geçtiği Staines ve Windsor & Eton bölgelerinde tren yollarını su bastığını, otobüs ulaşımının da yapılamadığını açıkladı.

Worcester kent merkezinin de sel baskınları nedeniyle bir haftalığına trafiğe kapatıldığı açıklandı.