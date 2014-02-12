Humus'ta yardım ve tahliye hazırlığı başladı

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Birleşmiş Milletler, savaşan tarafları ateşkesi uzatmaya ikna etmek üzere saatler süren pazarlıklardan sonra, kuşatma altındaki Suriye şehri Humus'un Eski Kent bölgesine yardım ulaştırma çalışmalarını yeniden başlattı.

Yardım taşıyan BM kamyonları kente yiyecek ulaştırırken, yardım kuruluşları tahliye edilecek sivilleri taşıyacak otobüsleri hazır ediyor.

Geçici ateşkesin bu akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyordu, fakat hükümet bu sürenin uzatılmasına izin vereceğini bildirdi.

Humus'tan Cuma günü sağlanan geçici ateşkes sayesinde şu ana kadar 1000'in üzerinde insan tahliye edildi ve sınırlı bir gıda yardımı ulaştı ama Eski Kent'te 1000 kadar sivilin daha tahliye beklediği belirtiliyor.

Hükümeti destekleyenler, silahlı muhaliflerin ateşkesi fırsat bilerek kaçması ihtimalinden kaygılanırken, muhalif gruplar da Humus'tan ayrılan genç erkeklerin yetkililer tarafından durdurulup sorgulanmasını eleştiriyor.

Ancak Humus valisi BBC'ye yaptığı açıklamada herkese iyi muamele edildiğini belirtti.

BM tahliyelerin devamını umuyor

BM ve yardım kuruluşları, Suriye'de kuşatma altındaki Humus'taki sivilleri tahliye operasyonunun ertelenmesinin ardından, bugün tahliyelerin devam etmesini umduklarını açıkladı.

Ülkenin batısında isyancıların güçlü olduğu Humus kenti 18 aydır hükümet güçlerinin kuşatması altında.

BM İnsani Yardım Koordinatörü Yakub el Hillo BBC'ye yaptığı açıklamada, süren çatışmalar ve yardım ekiplerinin tehlike altında olmasına rağmen operasyonun devam etmesinin 'kritik önemde olduğunu' belirtti.

Hillo, 'Eski Kent'te bir gün geçirdim. Dışarı çıktığımda cehennemde kaldığımı hissettim. Ancak Eski Kent'te yaşayanlar, bunu her gün yaşıyor. Peki bu konuda bir şeyler yapacak mıyız, yoksa bekleyecek miyiz? Bir şeyler yapacağız" dedi.

'Ateşkes uzatılabilir'

Dünkü tahliye operasyonu BM ve Suriyeli yetkililerin ifadelerine göre lojistik nedenlerle ertelenmişti.

Humus Valisi Talal Barazi AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Sivillerin tahliyesi ve gıda yardımı devam edecek" dedi.

Barazi bu gece yarısına dek sürmesi öngörülen ateşkesin, gerek görüldüğü takdirde uzatılabileceğini vurguladı.

Barazi tahliyeden sonra gözaltına alınanlardan 111'inin sorgulanıp bırakıldığını, 190 kişinin ise hala gözaltında tutulduğunu belirtti.

Bu arada Cenevre'de süren barış görüşmelerinde dün de ilerleme sağlanamadı ve taraflar arasındaki yüz yüze görüşmeler ertelendi.

Suriye hükümeti, görüşmelerin odağında isyanı tanımlamak için kullandığı "terör" faaliyetlerinin olması gerektiği konusunda ısrar ederken, muhalefet önceliğin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesi olduğunu ifade ediyor.

Muhalefet, Suriye'de geçiş hükümetini öngören 2012 Cenevre Sözleşmesi'ne uyulması konusunda ısrar ediyor. Esad hükümeti ise iktidar değişimini reddediyor.

Suriye'deki savaş 2011'den bu yana 100 binden fazla kişinin ölümüne yol açarken, 9,5 milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.