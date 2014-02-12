Halk Irak'ın Anbar bölgesini terkediyor

Birleşmiş Milletler'e göre Irak'ın Anbar bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalardan dolayı 300 bine yakın kişi evlerini terketmek zorunda kaldı.

Aralık ayı sonunda Felluce ile Ramadi'nin birçok mahallesi El Kaide bağlantılı Irak-Şam İslam Devleti'nin denetimine geçti.

Ordu güçleri ve müttefik aşiretler de Aralık sonundan beri denetimi yeniden sağlamak için operasyonlar düzenliyor.

Bölgede yaşanan göç yedi yıl önceki mezhep çatışmalarından bu yana en önemli nüfus hareketi.

Çatışmalardan dolayı yaşanan bu yeni göç dalgası, son yıllarda şiddet olaylarından dolayı yer değiştiren 1,1 milyon kişiye eklendi.

Büyük göç

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BM Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR'a göre son altı hafta içerisinde 50 bin aileden oluşan 300 bin dolayında kişi, Ramadi ve Felluce etrafındaki güvenliksiz durumdan dolayı yer değiştirdi.

UNHCR, 24 Ocak'ta verdiği bir önceki bilançoda 140 bin kişinin çatışmalar nedeniyle göç ettiğini söylemişti.

Kaçanların çoğunluğu El Anbar'a yakın bölgelere sığınırken, UNHCR'ye göre 60 bin dolayına kişi uzak bölgelere kaçtı.

Yönetimin çözüm arayışları

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Amerikan güçlerinin halen ülkede olduğu 2006-2007'deki mezhep savaşları sırasında yüzbinlerce Iraklı evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Şii Başbakan Nuri El Maliki Anbar polisine, güvenlik güçlerinin yanında yer alan aşiret savaşçılarını da katacağı sözünü verdi.

Maliki birçok kez yaptığı açıklamada Anbar sakinlerini "çetelere karşı" tavır almaya ve nihai bir şekilde bu sorunu bitirmeye çağırdı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Anbar Valisi Ahmed El Dulayimi, Ramadi ve Felluce'deki gruplara af karşılığında silah bırakmaları için bir hafta süre tanıdı.