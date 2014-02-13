Suriye'de 'her gün 200'den fazla ölü'

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Suriye'de barış anlaşması için Cenevre'de görüşmeler sürerken, çatışmaların ülke genelinde yaygınlaştığı belirtiliyor.

Muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi son üç haftadır ülkede her gün 200'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.

Kuruluş hem hükümet güçlerinin, hem de muhaliflerin toprak kazanmaya çalıştığını söyledi.

Bunun da büyük olasılıkla barış görüşmelerindeki müzakere pozisyonunu güçlendirmek için yapıldığı kaydedildi.

Amerikalı ve Rus yerkililer de Cenevre'deki görüşmelere taraflar arasındaki gerilimin dindirilmesi amacıyla bir gün önceden katıldı.

Suriye hükümeti ve muhalif gruplar arasındaki görüşmeler sürüyor, ancak bir ilerleme işareti yok.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 22 Ocak'tan bu yanaki üç haftalık sürede en az 4 bin 959 kişinin öldüğünü açıkladı. Kayıpların üçte birinin sivil olduğu, sivillerin de 515 kadın ve çocuk bulunduğu belirtildi.

Kuruluş ayrıca bunun savaşın başladığı Mart 2011'den bu yanaki üçer haftalık dönemler arasındaki en yüksek kayıp sayısı olduğunu bildirdi.

Muhalif gruplarla bağlantılı kuruluşun açıkladığı bu sayılar bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Bu arada Birleşmiş Milletler, muhaliflerin elindeki Humus kentinin tarihi kesimine yardım ulaştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Yöreden 200'ü aşkın sivil ayrılırken, un, pirinç, sıvı yağ ve diğer besin maddelerinden oluşan 200'e yakın koli bölgeye sevk edildi.

Ancak hükümet güçlerinin kuşatması altındaki bölgeden tahliye edildikten sonra gözaltına alınan erkeklerin akıbetiyle ilgili kaygılar sürüyor.

Tasarı için söz düellosu

Öte yandan Rusya'nın tüm taraflara yardım görevlilerinin çalışmasına fırsat verilmesi çağrısı yapan BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını reddetmesi üzerine Moskova ve Washington arasında söz düellosu yaşandı.

ABD Başkanı Barack Obama Rusya'nın tasarıyı engelleyerek Suriye hükümetiyle birlikte 'sivilleri açlığa mahkûm etmenin' sorumluluğunu taşıdığını söyledi.

Bir Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise bu eleştirileri 'taraflı bir tahrifat' diye tanımladı.

Ancak New York'taki BBC Muhabiri Nick Byrant Rusya'nın mevcut tasarıyı reddetmesine karşın, alternatif tasarılara kapıyı kapatmadığını söylüyor.