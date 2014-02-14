Telif hakkı Camille Labro

Fransa'da Michelin yıldızlı iki ünlü şef yemeklerinin fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşan müşterilerine karşı cephe aldı.

FranceTV Info sitesinde yer alan habere göre, Fransa'nın güneyindeki Fontjoncouse'da üç yıldızlı L'Auberge du vieux puits restoranının sahibi olan Gilles Goujon, sofraya konan yemeğin fotoğrafını çekmenin görgü kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

Goujon, müşterilerine sunduğu yemeklerin fotoğrafları sosyal paylaşım sitelerinde yer aldığında "sürpriz unsurunun ortadan kalktığını ve bir anlamda şef olarak kendisine ait olan telif haklarının çiğnendiğini" savundu.

Fransa'nın kuzeyindeki La Madelaine-sous-Montreuil'de bulunan la Grenouillère adlı restoranı işleten şef Alexandre Gauthier de, mönüsüne "fotoğraf makinesi kullanmak yasaktır" logosunu ekledi.

Bununla birlikte restoranda fotoğraf çekilmesine kesin bir yasak getirilmiş değil.

Gauthier, günümüzde müşterilerin birlikte yemeğe çıktıkları kişilerin değil, önlerine gelen yemeklerin fotoğraflarını çekmelerini ve #instafood ya da #pornfood gibi etiketlerle sosyal medyada paylaşmalarını eleştiriyor.

"Eskiden ailenin, büyükannenin fotoğrafları çekilirdi, şimdiyse yemek resimleri çekiliyor" diyen Alexandre Gauthier, fotoğraflar Twitter'da yayınlanıp, yorumlar gönderilip, gelen tepkilere de cevap yetiştirinceye kadar yemeğin soğuduğunu söylüyor.

Telif hakkı Getty

Ama tüm seçkin restoranlar aynı görüşte değil. Kimi restoranlar yemek fotoğrafçılığı kursları bile veriyor.