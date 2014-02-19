Bir maymunun beyni diğerine bağlandı

Bir maymunun beyninden bir diğerinin omuriliğine sinyal göndermeyi başaran araştırmacıların bu çalışması, felçli kişiler için umut vaadediyor.

Birbirine bağlanan maymunlardan birinin düşüncesiyle, diğerinin kolu hareket ettirildi.

Çalışma sayesinde, omurilikleri zedelendiği için beyinleriyle uzuvları arasında bağlantı kuramayan kişilerin vücut kontrollerini kısmen veya tamamen geri almaları mümkün olabilir.

Fakat omuriliğe gönderilen sinyallerle günlük yaşamda işe yarayacak hareketler gerçekleştirmek için daha çok çalışma yürütülmesi gerekiyor.

'Ana' maymun-'Avatar' maymun

Harvard Tıp Okulu'ndaki bilimciler deneyde, 'ana' maymunun beynine çip yerleştirerek, onun hareketleri sırasında 100 civarında nöronun aktivitesini gözlem altına aldı.

Ayrıca, vücudu hareket ettirilmek istenen diğer 'avatar' maymunun omuriliğine 36 elektrod yerleştirildi. Bu elektrodların hangi kombinasyonla uyarılmasıyla ne tür hareketlerin ortaya çıktığı saptandı.

Daha sonra, 'ana' maymunun beyni, uyuşturulmuş olan ve elinde bir kumanda çubuğu bulunan 'avatar' maymunun omuriliğine bağlandı.

Nature Communications dergisinde yayımlanan sonuçlara göre, 'ana' maymunun kumanda aletini yukarı ve aşağı hareket ettirmeyi düşündüğü anların %98'inde, 'avatar' maymun düşünülen bu minik hareketleri yerine getirdi.

Dr. Ziv Williams BBC'ye yaptığı açıklamada, nihai amaçlarının beyin veya omurilik yaralanmaları nedeniyle felç kalan kişilerin tedavisine yardım etmek olduğunu söyledi.

Willams şöyle konuştu: "Umudumuz sonunda tamamen doğal hareketlere ulaşmak. Bence bu teorik olarak mümkün ama bu noktaya ulaşmak için katlanarak artan bir çabaya ihtiyaç var."

Uzmanlar, felç durumunda kasların katılaşması ve tansiyon dalgalanması gibi sorunlar da yaşandığına dikkat çekiyor ve bir kumanda çubuğunu oynatmaktan bir bardaktan suç içmek gibi karmaşık hareketlere ulaşmanın uzun çalışmalar gerektirdiğini belirtiyor.

Strathclyde Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Bölümü Başkanı Prof. Bernard Conway, bu çalışmayla "beyin makinası arayüzü" kullanarak felçli kişilerin maksatlı hareketlerinin düzenlenebileceğinin ortaya çıktığnı belirtti.

Ancak Conway de, bu teknolojinin ihtiyaç duyanlara sunulması için uzun çalışmalar yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.