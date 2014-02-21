'Tecavüze uğradım' dedi suçlu bulundu

Sudan'da, bir grup erkeğin kendisine tecavüz ettiğini söyleyen Etiyopyalı bir kadın mahkeme tarafından, "ahlaka aykırı davranış"tan suçlu bulundu.

18 yaşındaki kadın tecavüze uğradığını söylediği sırada üç aylık hamileydi ve tecavüze uğradığı görüntüleri içeren videonun, sosyal medyada yayılması üzerine gözaltına alınmıştı.

Kadınla cinsel ilişki kurduklarını itiraf eden üç erkek ve videoyu yaygınlaştıran iki erkek de kırbaç cezalarına çarptırıldılar.

Somali Yarımadası Kadın Stratejik İnisiyatifi (SIHA) adlı kadın hakları örgütünün bildirdiğine göre, ilk üç sanığa "zina"dan 100er, diğer iki sanığa "ahlaka aykırı malzeme yaymak" suçlamasıyla 40ar kırbaç cezası verildi.

Kadın ise "ahlaka aykırı davranış" suçlamasıyla bir ay hapse mahkum edildi, ama avukatı Samia el Haşimi'nin AFP'ye verdiği bilgiye göre hamile olduğu için cezası ertelendi.

Kadın ayrıca 5 bin Sudan pundu yani 880 dolar tutarında bir para cezasına çarptırıldı.

'Boşandım' diyerek canını kurtardı

SIHA'nın verdiği bilgiye göre kadın ayrıca "zina" ve "fuhuş"tan da suçlu bulundu.

Bunlar Sudan'da taşlanarak idam ile cezalandırılan suçlar. Fakat SIHA, kadının mahkemeyi boşandığına ikna ederek canını kurtardığını bildiriyor.

Kadın hakları örgütü SIHA, kadının Nil nehri kıyısındaki Omdurman'da ev aradığı sırada boş bir evin içine çekilerek saldırıya uğradığını kaydediyor.

Kadın şimdi sınırdışı ediliyor.

SIHA'nin bölge sorumlusu Hala Elkarib kadına verilen cezayı kınayarak, bu tür kararların kadınları cinsel taciz ve tecavüzü şikayet etmekten caydırdığını söyledi.

Elkarib "Kadının, en vahşi suçlardan birinin kurbanı olmuşken, sınır dışı edilmesi de, mağdurun devletçe korunmasını reddetmek ve cezayı ve yaşadığı duygusal stresi artırmak anlamına gelecektir" diyor.

Sudan yasaları Şeriat'a dayanıyor ve kadınlar pantalon giymek ya da başını örtmemekten dolayı cezalandırılabiliyorlar.