Belediyeye "fahişe benimle yatmadı" şikayeti

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Londra'nın Harrow semtindeki bir randevuevine giden bir erkek, çalışan kadınlardan birinin kendisiyle ilişkiye girmeyi reddetmesi üzerine belediyeye şikayetçi oldu.

Genelev müşterisi Doğu Avrupalı bir kadının kendisini reddetmesi üzerine belediyenin ticari standartları korumayla yükümlü bölümüne elektronik postayla şikayette bulundu.

Evening Standard gazetesinin haberine göre Harrow Belediyesi'nden bir yetkili, "Beyefendi son derece incinmiş gözüküyordu. Reddedildiğine inandığını ve buna kızgın olduğunu söylüyordu. Fahişelerin böyle devranmaması gerektiğini söyledi. Londra'daki komşu bir belediyeden geliyordu ve boşa geldiği için kızgındı" diye konuştu.

Harrow Belediye Başkanı Susan Hall "Fahişelik dünyanın en eski mesleği, ama biz daha yeni böyle bir şikayet aldık. Ticari standartlar el kitabı bu konuyu cidden kapsamıyor. Bu beyefendinin Harrow'u yeniden ziyaret etmesini isterim. Böylece harika bahçelerimiz, tarihi kiliselerimiz gibi özelliklerimizin tadını çıkartabilir" dedi.

Sözkonusu genelevin kapanmak üzere olduğu kaydedildi.