Uganda Cumhurbaşkanı eşcinsellik karşıtı yasayı onayladı

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Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, eşcinselliğe hapis cezası öngören yeni yasa tasarısını onayladı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sarah Kagingo, Museveni'nin yasayı yabancı basın mensupları ve bakanlar huzurunda imzaldığını söyledi.

Hükümet sözcüsü Museveni’nin tasarıyı ‘Uganda’nın Batı’nın baskısından bağımsız hareket ettiğini gösterme’ amacıyla yabancı basın mensupları önünde imzalamayı tercih ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Barack Obama, tasarının ‘geriye dönük’ bir adım olacağı uyarısında bulunmuştu.

Hükümet sözcüsü Ofwono Opondo Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Museveni yasayı onaylamadan önce “Cumhurbaşkanı, Batı baskısı ve provokasyonlarına karşı Uganda’nın bağımsızlığını göstermek amacıyla tasarıyı uluslararası medyanın tanıklığında imzalamak istiyor” dedi.

Eşcinselliğin yasak olduğu Uganda’da yeni yasa, eşcinsel ilişkiye girenlere 14 yıl hapis cezası, suçun tekrarlanması durumunda da cezanın ömür boyu hapse dönüştürülmesini öngörüyor.

Yasa, eşcinsel olduğu bilinenlerin ilgili birimlere bildirilmemesini de suç kapsamına dâhil ediyor.

Eşcinselliği teşvik etmeyi ve eşcinsel ilişki hakkında herhangi bir kınamada bulunmadan konuşmayı da suç sayan yasa tasarısı ilk defa lezbiyenleri de kapsıyor.

Yasa, ilk haliyle eşcinsel ilişkiye girenlere idam cezası verilmesini öngörüyordu fakat uluslararası tepkilerin üzerine bu ceza hapis cezasına çevrildi.

'Korkudan evden çıkamıyorum'

BBC’nin Newsday adlı radyo programına konuşan Ugandalı bir eşcinsel hakları eylemcisi yeni yasa tasarından ‘çok korktuğunu’ söyledi ve şöyle devam etti:

“Aslında bugün [Pazartesi] işe bile gitmedim. Kendimi eve kilitledim.”

“Şimdi ne olacağını bilmiyorum. Tüm eylemcilerle telefonda konuşuyorum. Onlar da aynı durumda hepsi kendini evlerine kilitledi ve dışarı çıkmıyorlar. Ne olacağını bilmediklerinden sürekli arkalarını kolluyorlar.”

Museveni daha önce ABD’nin bilimsel tavsiyesi doğrultusunda yasayı askıya almıştı.

Fakat Museveni daha sonra yaptığı açıklamada, eşcinselliğin ‘doğuştan olup olmadığı’ konusundaki araştırmalar için ABD hükümetinin Ugandalı bilim insanlarına yardım etmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Bu kanıtlandığı zaman yasayı yeniden gözden geçiririz” dendi.

Uganda’ya en çok yardım yapan ülkeler arasında bulunan ABD, tasarının yasalaşması durumunda iki ülke arasındaki ilişkilerde sıkıntı yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Obama, tasarı için ‘Uganda’nın eşcinsel toplumuna hakaretten çok bir tehlike arz ettiğini’ belirtti.

ABD’nin Uganda’ya yıllık 400 milyon dolar yardım yaptığı bildiriliyor.

Güney Afrikalı insan hakları savunucusu, başpiskopos Desmond Tutu, Uganda lideri Museveni’nin duruşunu değiştirmesini ‘umut kırıcı’ olarak niteledi.