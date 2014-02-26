Suriye'de ordudan isyancılara büyük pusu

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Suriye'den hükümet güçlerinin başkent Şam'ın doğusundaki dış mahallelerde çok sayıda isyancı savaşçıyı pusuya düşürüp öldürdüğü haberleri geliyor.

Hükümet kontrolündeki medya ölenlerin sayısını 175 olarak veriyor. İngiltere merkezli muhalif Suriye Gözlemevi adlı insan hakları grubu ise Doğu Guta bölgesinde 70 kişinin öldüğü yolunda haberler aldığını bildiriyor, pusuda Lübnan'lı Şii örgüt Hizbullah'ın da rol oynadığını öne sürüyor.

Aynı grup, bu yılın başından bu yana isyancı grupların kendi aralarında yaşanan çatışmalarda yaklaşık 3 bin 300 kişi öldüğünü de bildiriyor.

Yapılan açıklamada, "3 Ocak tarihinde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve diğer İslamcı gruplar arasında başlayan çatışmalarda 3 bin 300 civarında kişi öldü" denildi.

Ölüm olaylarının çoğunun arabayla ya da diğer şekillerde yapılan bombalı saldırılar, intihar saldırıları ve çatışmalar sırasında meydana geldiği de kaydediliyor.

'İyi planlanmış pusu'

Şam'ın hemen dışındaki bir dizi kırsal kasabadan oluşan Doğu Guta isyancıların kalelerinden ve geçen yıl hükümet güçlerinin kimyasal saldırı yaptığı düşünülen bölge.

Bazı gözlemciler ordunun Otaybeh köyü yakınlarında kurduğu söylenen Çarşamba sabahı pususunun, Devlet Başkanı Esad'ın Şam'daki kontrolünü artırmış olabileceğini söylüyor.

Olay yerinde çekilen fotoğraf ve görüntü kayıtlarında kırsal bir alandaki tozlu bir yola serilmiş onlarca erkek cesedi, hükümet güçlerine ait tank ve zırhlı personel taşıyıcılar görünüyor.

Lübnan Hizbullah örgütünün denetimindeki el Manar televizyonu İslamcı milislerin Dera veya Kalamun dağlarındaki çatışmalara katılmak üzere Doğu Guta'dan ayrılırken pusuya düşürüldüklerini bildirdi.

Suriye devlet televizyonu ise alınan bir istihbarat üzerine "iyi planlanmış bir pusu" kurularak onarca Nusra Cephesi mensubunun öldürüldüğünü söyledi ve ölenlerin çoğunun Suriyeli değil, Suudi, Katarlı ve Çeçen olduğunu öne sürdü.

Nusra Cephesi Devlet Başkanı Esad'a karşı isyan edenlere katılan El Kaide bağlantılı bir grup.

Suriye'de 2011 yılının Mart ayından bu yana yaşanan çatışmalarda 140 bini aşkın insan öldü ve milyonlarcası evinden yurdundan göçmek zorunda kaldı.