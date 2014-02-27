Ukrayna kabinesi Meydan'a çıktı

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Ukrayna'da Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in devrilmesinden sonra kurulan geçici kabine, Meydan olarak bilinen Bağımsızlık Meydanı'da halka tanıtıldı.

"Meydan Konseyi", Arseniy Yatsenyuk'u başbakanlığa önerdi. Önde gelen muhalif eylemcilerin de yer aldığı Bakanlar Kurulu için bugün parlamentoda güvenoylaması yapılacak. Bu arada Cumartesi günü Meclis tarafından azledilen Yanukoviç uluslararası arananlar listesine konuldu. Nerede olduğu bilinmeyen kaçak Cumhurbaşkanı Meydan'da geçen hafta 100'den fazla protestocunun öldürülmesinden sorumlu tutuluyor.

ABD'den Ukrayna'ya yardım, Rusya'ya uyarı

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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, zor durumdaki Ukrayna ekonomisine yardım için ülkeye 1 milyar dolara kadar kredi garantisi sağlayabileceklerini duyurdu. Kerry ayrıca Rusya'nın Ukrayna'da askeri müdahaleye girişmesinin "vahim bir hata" olacağı uyarısında bulundu. Protestocuların oluşturduğu Meydan Konseyi, bakan adaylarını tüm Bağımsızlık Meydanı'na yayılan protesto kampında açıkladı. Konsey, 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimlerine kadar görev yapacak kabinede başbakanlık için Anavatan Partisi lideri Arseniy Yatsenyuk'u önerdi.

'Siyasi intihar hükümeti'

Daha önce meclis başkanlığı ve dışişleri bakanlığı yapan Yatsenyuk, Yanukoviç'e karşı Kasım'da başlayan protestolara öncülük eden muhalif liderler arasında yer alıyor. Yatsenyuk, BBC'ye demecinde "geçmiş hükümetin yolsuzlukları nedeniyle ülkenin mali açıdan çok zor durumda olduğunu" belirterek "halkın hoşuna hiç gitmeyecek kararlar alacaklarını" söyledi. Arseniy Yatsenyuki "Felaketin eşiğindeyiz ve bu siyasi intiharcıarın hükümeti. Bu yüzden cehenneme hoş geldiniz" dedi.