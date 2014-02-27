Eski Alman lider '720 Euroluk yolsuzluktan' aklandı

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Eski Alman Cumhurbaşkanı Christian Wulff hakkında yürütülen yolsuzluk davasından aklandı.

Hannover kentinde görülen duruşmanın hakimi Frank Rosenow, Wulff'un suçsuz olduğunu belirtti.

Rosenow ayrıca soruşturma sırasındaki polis aramaları nedeniyle Wulff'a tazminat hakkı verildiğini de söyledi.

İki yıldan az bir süre cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Wulff 2012 yılı Şubat ayında istifa etmişti.

Suçmalar özellikle, film yapımcısı David Groenewold'un 2008 yılında Oktoberfest bira festivali sırasında Wulff'un otel faturalarını ve eğlence masrafları için 720 Euro ödediği iddiasıyla ilgiliydi.

Buna karşılık, Wulff'un da Groenewold'un çalışmalarını desteklemek için Alman şirketlerine lobi yaptığı söyleniyordu.

Wulff bu tarihlerde Aşağı Saksonya Eyaleti'nin başındaydı.

Eski lider söz konusu suçlamadan aklanmaması durumunda üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.

Wulff Almanya'nın mahkemeye çıkarılan ilk eski cumhurbaşkanı.

54 yaşındaki eski lider iddiaları reddediyor ve adını temizleyeceğini söylüyordu.