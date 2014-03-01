Turçinov: Rusya Kırım'ı ilhak etmek istiyor

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Ukrayna'nın geçici devlet başkanı Oleksandr Turçinov, Rusya'yı Kırım'da askeri güç konuşlandırmak ve Kiev'i "silahlı çatışmaya girmeye kışkırtmakla" suçladı.

Turçinov, televizyonda yaptığı konuşmada, "Moskova'nın, Kiev'deki geçici yönetimin kışkırtmalara tepki vermesini, bunun sonucunda da Kırım'ı ilhak etmeyi amaçladığını" savundu.

Turçinov'un konuşması, Rus uçaklarıyla bölgeye yüzlerce asker sevkedildiği yolundaki, henüz kesin olarak doğrulanmayan haberleri izliyor.

Rusya'ya bağlı olduklarına inanılan silahlı grupların da, belli başlı noktaları kontrol altına aldıkları belirtiliyor.

Geçici yönetimin lideri Turçinov, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e "kışkırtmaları bırakıp görüşmelere oturma çağrısı"nda bulundu.

Turçinov, Rusya'nın tıpkı 2008'de Gürcistan'a asker göndermesi öncesindeki gibi hareket ettiğini belirtti.

Putin: Ukrayna hızla normale dönmeli

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Önceki saatlerdeyse Rusya lideri Vladimir Putin Ukrayna'da şiddet olaylarının daha fazla tırmanmaması gerektiğini söylemişti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin bu yöndeki görüşünü bugün telefonda görüştüğü İngiltere Başbakanı David Cameron, Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman van Rompuy'a aktardı.

Rus lider Ukrayna'da hızla normale dönülmesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere Başbakanı David Cameron ise Putin'e, Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel de Ukrayna'da istikrarsızlığın artması nedeniyle kaygılı olduğunu belirtti.

Ukrayna'dan Rusya'ya 'işgal' suçlaması

Ukrayna hükümeti ise Rusya'yı "işgalle" suçluyor.

İçişleri Bakanı Arsen Avakov, zırhlı araçlarca desteklenen Rus askerlerinin Kırım'daki Sivastapol Havaalanı dışında devriye gezdiklerini söyledi.

Bazı Ukrayna kaynakları, Rus ordusuna ait sekiz askeri helikopterin de Sivastopol'e vardığını duyurdu.

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Ancak bu haberler bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Rusya'nın Karadeniz donanması ise askerlerinin Sivastopol Havaalanı'nda olmadığını duyurdu.

Kırım'ın diğer büyük havaalanı Simferopol de silahlı kişilerce işgal edilmiş durumda. Bu kişilerin Rusya yanlısı milisler olduğu sanılıyor.

Simferopol havaalanındaki iniş kalkışların, Kırım yarımadası üzerindeki hava sahasının uçuşa kapatılması nedeniyle iptal edildiği bildiriliyor.

Üst düzeydeki Ukrayna yetkilisi Sergiy Kunitsin, yerel medyaya, 2000'e yakın asker taşısığı düşünülen 13 Rus uçağının Simferepol yakınındaki bir askeri üsse indiğini söyledi; ancak bu haber henüz doğrulanmadı.

Yanukoviç: Saldırıya uğradım

Ukrayna'yı terkeden devrik cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç, bugün Rusya'da basın toplantısı düzenledi.

Yanukoviç hâlâ meşru cumhurbaşkanı olduğunu, can güvenliğinin tehdit altında olması nedeniyle ülkesini terketmeye zorlandığını söyledi.

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Viktor Yanukoviç, geçtiğimiz günlerde aracının silahlı saldırıya hedef olduğunu belirtti.

Basın toplantısında Rusça konuşan Yanukoviç, Ukrayna'da yönetimi "faşist holiganların" ele geçirdiğini savundu.

Yanukoviç, Kırım'da olup bitenler konusunda ise ''Yaşananlar Kiev'deki haydut darbesine bir yanıt niteliği taşıyor'' dedi.

Sükunet çağrısında bulunan Yanukoviç, Kırım'ın Ukrayna'nın özerk bir parçası olarak kalması gerektiğini vurguladı.

Kırım'da referandum yapılacak

Moskova ve Kiev arasındaki ilişkiler, Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in muhalefetin protesto gösterileri sonrası iktidarı bırakmak zorunda kalmasının ardından gerginleşti.

Kimlikleri belirlenemeyen silahlı kişiler Perşembe günü zorla Kırım Parlamentosu'na girmiş ve binanın çatısına Rusya bayrağı asmıştı. Parlamento da daha sonra bölgenin özerkliğinin genişletilmesi için 25 Mayıs'ta referandum yapılacağını duyurmuştu.

Kırım, Ukrayna'da Rusça konuşanların çoğunlukta olduğu tek bölge. 1954'te Sovyetler Birliği tarafından Ukrayna'ya verilen bölgede, Rusların yanı sıra Ukraynalılar ve Kırım Tatarları da yaşıyor.

Ukraynalıların çoğu, 1932-33 yıllarında yüz binlerce kişinin öldüğü 'Holodomor' olarak adlandırılan kıtlıktan Sovyetler Birliğini sorumlu tutuyor. Kırım Tatarları ise bazı Tatar liderlerin İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerle işbirliği yaptıkları gerekçesiyle yüz binlerce kişinin Orta Asya'ya sürülmesinin acıları unutulmuş değil.

1990'larda geri dönüş hakkı elde etmelerine rağmen Kırım Tatarları özerk bölgede nüfusun sadece yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.