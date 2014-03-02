Çin'de bıçaklı katliam: 12 dakikada 29 ölü, 130 yaralı

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Çinli yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Kunmig kentinde bir tren istasyonunda 29 kişinin ölümü, en az 130 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırıdan Şincanlı ayrılıkçıları sorumlu tuttu.

Siyah giysiler içindeki bir grup, istasyona dalarak ellerindeki bıçaklarla çevreye rastgele saldırmıştı.

İnternete yerde kanlar içinde yatan bir çok kişinin görüntüleri yansıdı.

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Resmi haber ajansı Şinhua, en az dört zanlının öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırganlardan biri olduğu iddia edilen bir kadının yaralı olarak gözaltına alındığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

BBC Pekin muhabiri Celia Hatton, polisin kaçan diğer saldırganları aradığını aktardı.

Çinli yetkililer, olayı, "Örgütlü, önceden tasarlanmmış, vahşi bir terör saldırısı" olarak tanımlamıştı.

Daha sonra Kunming'deki yetkililer, elde ettikleri kanıtların, saldırının arkasında Şincan'daki ayrılıkçıların bulunduğuna işaret ettiğini söylediler.

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Görgü tanıklarına göre saldırganlar tren istasyonunda önce güvenlik güçlerini etkisiz hale getirdi.

Saldırı toplam 12 dakika sürdü.

Daha önce Şincan'da çoğunlukta olan Müslüman Uygurlar şimdi nüfusun yüzde 45'ini oluşturuyor.

Şincan'da yaşayan birçok Uygur, baskı altında olduklarını, dini özgürlüklerinin ihlal edildiğini söylüyor ve özerklik istiyor.