Ukrayna ordusu seferberlik ilan etti

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Ukrayna ordusu Rusya'nın Kırım'a askeri yığınak yapması üzerine tam seferberlik ilan etti.

Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, Ukrayna'nın felaketin eşiğinde olduğunu söyledi.

Kırım'da Ukrayna askerleri, üslerini kuşatan Rus askerleriyle karşı karşıya gelirken, Rus birliklerinin Ukrayna sınırının diğer bölgelerinde siper kazmaya başladığı haberleri geliyor.

'Rusya G8'den çıkarılır'

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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya'nın dünyanın en gelişmiş sekiz ülkesinin oluşturduğu G8 grubundan çıkarılabileceği uyarısında bulundu.

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Kerry Rusya Federasyonu Başkanı, bu durumun devam etmesi halinde 4-5 Haziran'da Soçi'de yapılacak G8 zirvesinin iptal edileceğini söyledi, "21'nci yüzyılda, başka bir ülkeyi uyduruk bir bahaneyle işgal ederek 19'uncu yüzyıldaymışsınız gibi davranamazsınız" dedi.

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ABD, Fransa ve Kanada'nın ardından İngiltere de Soçi zirvesinin askıya alınması konusunda hazırlıklara başladı.

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Rusya'nın eylemlerinin Avrupa'da barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyleyen NATO, olağanüstü toplandı.

ABD Başkanı Barack Obama, Rusya'nın asker sevkiyatıyla Ukrayna'nın egemenliğini ihlal ettiğini söyledi.

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Russian askerleri, havaalanları ve telekomünikasyon merkezleri dahil tüm stratejik binaları işgal etmiş durumda.

Doğudaki Donetsk kentinde, feshedilen Berkut adlı özel polis polis birliği üyeleri üniformalarıyla Rusya yanlısı bir yürüyüşe katıldı.

Ukrayna ulusal güvenlik yetkilileri Pazar günü bir dizi karar açıkladı.

Silahlı Kuvvetler'e "savaşa hazırlık" talimatı verilirken yedeklerin silah altına alınması kararlaştırıldı.

Nükleer santraller dahil, tüm stratejik noktalarda güvenlik önlemleri artırıldı, Ukrayna hava sahası tüm askeri uçuşlara kapatıldı.

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Bu arada, Ukrayna, Kırım'daki iki limandan sahil güvenlik gemilerini çekti.

Simferopol'ün güneyindeki Perevalnoye bölgesinde Ukrayna ordusuna ait askeri tesis Rus askerlerince kuşatıldı.

Sivastopol'daki Ukrayna donanma üssü Rus askerlerinin eline geçti.