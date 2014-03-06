Köpeğiyle cinsel ilişkiye giren adamın cezası ertelendi

İngiltere'de köpeği ile cinsel ilişkiye girdiği için hayvanlara cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla yargılanan Wayne Bryson hapse girmekten kurtuldu.

Mahkeme 19 yaşındaki Bryson'ı dört ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak ceza iki yıl ertelendi.

Bununla birlikte Bryson yedi yıl boyunca seks suçluları listesinde kalacak. Bu süre içinde suç işlerse hapse girecek.

Wayne Bryson, ocak ayında Staffordshire bull terrier cinsi köpeğiyle cinsel ilişkiye girdiğini kabul etmişti.

İngiltere'de böylesi bir ilişki, Cinsi Münasebet Suçları Yasası'na aykırı.

Kız arkadaşı polise bildirdi

Brson, köpeğiyle cinsel ilişkiye girip bunu cep telefonuna kaydetmişti.

Olay ise Brson'ın kız arkadaşının onun cep telefonunu alıp karıştırmaya başlamasıyla ortaya çıkmıştı.

Gördüğü manzara karşısında hayretler içinde kalan kadın durumu hemen polise bildirmişti.

Kefaletle serbest bırakılan Breyson iki yıl hapis istemiyle yargılanmıştı.