Erdoğan ile Berkin Elvan'ın babası arasında suçlamalar

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Türkiye'de yaygın ve şiddetli protesto gösterilerine sebep olan Berkin Elvan'ın ölümü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Gaziantep'te yaptığı seçim konuşmasında değindiği konulardan biriydi.

Erdoğan, polisin fırlattığı biber gazı kapsülü nedeniyle ölen 1999 doğumlu Elvan'ın "terör örgütlerinin içinde" olduğunu iddia etti ve çocuğun ailesini eleştirdi.

Başbakan ayrıca, Okmeydanı'nda Berkin Elvan'ın cenaze töreninin ardından çıkan bir çatışmada hayatını kaybeden Burak Can Karamanoğlu'nun "şehit" edildiğini söyledi.

Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan ise katıldığı televizyon programında, Erdoğan için "Kandan besleniyor bu insan" dedi.

Erdoğan'ın sözleri

Başbakan Tayyip Erdoğan, bugün Gaziantep'te AK Parti taraftarlarına seslenirken, Berkin Elvan'ın ölümü ve sonrasında gelişen olaylarla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef terör örgütlerinin içine aldığı, terör örgütlerinin içinde ne yazık ki yüzü poşulu, eline sapan verilmiş, cebinde demir bilyelerle olan bir çocuk orada maalesef bir biber gazına o da muhattap oluyor.

"Kardeşlerim, polis orada yüzü poşulu, elinde sapanla demir bilyeleri savuran o kişinin kaç yaşında olduğunu nerden ayıracak? Ama bu Kılıçdaroğlu her zamanki gibi yalanını söylüyor. Ne diyor? 'Ekmek almaya giden çocuk' diyor. Dürüst ol dürüst! Ne ekmek alması, ne alakası var!"

"Ve çok enteresan; annesi diyor ki, 'Evladımın katili Başbakan' diyor." (Yuhalamalar.)

"Ben evlada sevgiyi, muhabbeti bilirim ama sizin evladınızın mezarına karanfil ve demir bilye atışınızı pek anlamadım! O demir bilyeyi acaba niçin atıyorsun evladının mezarına? Neyin mesajını veriyorsun?"

"Aynı şeyi baba söylüyor. Bakın, biz başka baba da tanıdık. DHKP/C terör örgütü o akşam, geliyorlar, benim eski muhitim, oradan geçerken gecenin karanlığında -daha 3 ay oldu askerden geleli- Burak yavrumuzu maalesef orada şehit ediyorlar." (Yuhalamalar ve 'Şehitler ölmez' sesleri.)

"Burak Can'ın elinde sapan yoktu, Burak Can'ın elinde silah yoktu, sadece evinin önünde olan bu yavruyu orada şehit ediyorlar ve sokakta toplanan kovan sayısı 42. 42! Bunlar, bu teröristlerle el ele iş tutuyorlar. O yavrumuzu öldürenler işte, Kılıçdaroğlu'nun gayrıresmi, illegal cellatlarıdır, bunu böyle biliniz!"

Sami Elvan'ın cevabı

9 ay komada kaldıktan sonra 11 Mart günü hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan, +1 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Misket oynayacak yaşta çocuk. Onun için, misket oynasın diye bilye koydu benim çocuğumun mezarına." dedi.

Sinirden zorlukla konuştuğunu belirten baba Elvan şöyle konuştu:

"Bu ülkeyi ne yapmaya çalışıyor bu adam. Biz acımızı bile paylaşamıyoruz. Acımızı yaşayamıyoruz. İnsanın yaptığı şeye bak. Ne istiyorlar bu ülkeden ya, ne istiyorlar bu insanlardan. 8 tane can almış hala doymamış mı. Kandan besleniyor bu insan."

Sami Elvan, Kasımpaşa'dan Okmeydanı'na gelerek slogan atan grupla hareket ettiği öne sürülen ve Elvan ailesinin evinin yakınlarında çıkan kavgada silahla vurularak ölen Burak Can Karamanoğlu'nun babası Halil Karamanoğlu ile bir araya geleceğini sözlerine ekledi.

"Halil Abi’mle birlikte biz el ele, kol kola girip utandırıcaz o insanı." diye konuşan Sami Elvan, kendisinin can güvenliğinin de olmadığını söyledi.