ABD'deki Suriye temsilcilikleri kapatıldı

Obama yönetimi Suriye'nin ABD'deki diplomatik ve konsolosluk temsilcilerini kapatarak, kalıcı oturum izni olmayan tüm personelin ülkeyi terk etmesini istediğini duyurdu.

Suriye'deki iç savaşın başlamasından üç yıl sonra alınan karar Suriye'nin Washington'daki büyükelçiliğiyle Texas ve Michigan eyaletlerindeki fahri konsolosluklarını etkileyecek.

Amerikan yönetiminin kararı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ABD'de yaşayan Suriyelilere yönelik konsolosluk hizmetlerini askıya alması sonrasında geldi.

ABD'nin Suriye özel temsilcisi Daniel Rubenstein yaptığı açıklamada Suriye rejimi tarafından atanan yetkililerin ABD'de diplomatik ve konsolosluk hizmeti vermesinin kabul edilemeyeceğine karar verdiklerini söyledi. Rubenstein, ABD'nin Şam yönetimi ile diplomatik ilişkilerini sürdüreceğini ekledi.

Rubestein, ABD'nin Suriye'deki katliamı durdurmak için değişim isteyen insanlara yardıma ve müzakereler aracılığıyla krizinin çözümüne devam edeceğini söyledi.

ABD yönetiminin Suriye'nin temsilciliklerini kapatma kararı Şam yönetiminin Birleşmiş Milletler'deki (BM) çalışmalarını etkilemeyecek. Fakat Amerikan yönetimi bu ay başında Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi'nin seyahatlerini, New York'un yaklaşık 40 kilometre çevresiyle sınırlandırmıştı.

Suriye'de 2011 yılının Mart ayından bu yana yaşanan çatışmalarda 140 bini aşkın insan öldü ve milyonlarcası evinden yurdundan göçmek zorunda kaldı.

Suriye'de de özgürlük ve adalet çağrısıyla başlayan ayaklanma giderek bir mezhep çatışmasına dönüştü.